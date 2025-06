Risanamento Messina, conclusa la consegna delle chiavi per 32 famiglie

StrettoWeb

Si è conclusa questa mattina nella saletta Commissioni di Palazzo Zanca la fase di consegna dei nuovi alloggi alle famiglie di via Quinto Ennio del rione Taormina a Messina nell’ambito delle attività di risanamento portate avanti dalla struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.vAnche oggi ad accogliere le famiglie assegnatarie sono stati il sub commissario al risanamento Santi Trovato, il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli e la componente del cda ArisMe Santina Manganaro. Non sono mancati momenti di emozione, scanditi dagli applausi, per quanti hanno vissuto quasi tutta la vita in una baracca e oggi si sono visti consegnare le chiavi di appartamenti dotati di tutti i comfort ed in regola con le normative in materia.

La fase di consegna degli alloggi per le 32 famiglie del rione Taormina proseguirà nelle prossime settimane nei casi in cui devono essere completati alcuni interventi e per consentire i traslochi dei nuclei familiari assegnatari. Dal momento della presa in consegna delle chiavi il regolamento prevede 45 giorni di tempo per lasciare la baracca e trasferirsi nei nuovi appartamenti. Entro fine luglio si potrà passare alla fase successiva, quella delle demolizioni. Contestualmente si procederà con l’individuazione dei sub lotti successivi destinati alle attività di sbaraccamento, come previsto dalla legge speciale che ha affidato al commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina Renato Schifani l’importante compito di restituire alla città importanti aree della città.