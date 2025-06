Rende, presentato il libro della prof.ssa Ortuso “Il ruolo della scuola postmoderna”

StrettoWeb

Una serata all’insegna del dialogo educativo, della speculazione critica e della riflessione sul ruolo della scuola contemporanea, quella che si è svolta giovedì 12 giugno, in occasione della presentazione del testo “Il ruolo della scuola postmoderna, le sfide dell’educazione nella società liquida” della professoressa Chiara Ortuso, presso la Biblioteca “A. Rende”, nello splendido contesto di “Taurianova che legge”. Tanti i partecipanti alla manifestazione che, sin da subito, è risultata originale e animata grazie alla presenza degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “N. Pizi” dove la stessa docente insegna da anni.

Una lavagna con le parole chiave, campeggiante in un angolo della sala, ha fatto da sfondo agli interventi della relatrice dell’evento, l’Avvocato Francesca Orefice, dell’attrice e lettrice Francesca Sorace, dell’Assessore alla cultura Maria Fedele, nonché dei ragazzi, Matteo Martorano, Michelangelo Germanò, Veronica Sendrea, Giovanna Luppino, vincitrice dei Campionati regionali di Filosofia per la sezione in inglese, Rabah Boukhemiekhem ed Andrea Cento.

Incalzata dai quesiti posti, la Ortuso ha evidenziato quanto la società liquida, entro la quale navighiamo inesorabilmente, si rifletta nella struttura scolastica, la quale risente delle intemperie iperproduttiviste e neoliberiste riducendosi a mansioni strettamente burocratiche ed aziendali, trascurando, molto spesso, quell’ora di lezione che rappresenta il miracolo dell’insegnamento. La cura verso la relazione pedagogica insieme all’attenzione nei riguardi della fragilità risultano, secondo l’autrice, quelle dimensioni foriere di senso, capaci di scardinare la logica ultra-cognitivista e meramente nozionistica della scuola, sostanziandosi nella didattica attiva e partecipativa. Le pratiche filosofiche, di cui la Ortuso risulta esperta, rappresentano quello sfondo formativo nel contesto del quale gli studenti hanno la possibilità di maturare, allenando il pensiero critico e la ricerca euristica.

La disputatio, prassi medievale consistente in un “duello” tra due partecipanti sostenitori di tesi opposte, brillantemente sostenuta in sala da due studenti del Pizi, chiude, in tale maniera, un significativo momento di discussione democratica in grado di spalancare molteplici orizzonti di significato.