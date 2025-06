Reggio Calabria, prorogata la detenzione domiciliare per un detenuto gravemente malato

StrettoWeb

Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, in esito all’udienza del 10 giugno scorso, ha prorogato il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare nei confronti di C.B., di Melicucco. L’uomo, difeso dall’Avvocato Elisabetta Ascone del Foro di Roma, si trova gravato di una pena a reclusione superiore a dieci anni e, tuttavia, è affetto da grave infermità fisica. Il Tribunale reggino, aderendo all’orientamento che valorizza la tutela della salute ed il senso di umanità della pena, ha ritenuto che il regime detentivo non consenta cure tempestive e continuative, così concedendo in prosecuzione la detenzione domiciliare.