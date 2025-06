Reggio Calabria, istituito un premio in denaro ai laureati dell’Università Mediterranea: i requisiti

StrettoWeb

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, guidato dal presidente Giuseppe Lombardo, rinnova questi punti chiave a sostegno dei giovani calabresi per un futuro sempre più da protagonisti. Rientra in questo contesto, la scelta di istituire il premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale” destinato alle lauree più originali e rilevanti nell’ambito dell’economia, dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditorialità. Il premio, del valore di € 1.500, è riservato ai laureati dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria che abbiano conseguito una laurea triennale tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, con un voto non inferiore a 108/110.

“Questa prima edizione del concorso si inserisce in un percorso progettuale, strutturato e di continuità che ci vede accanto ai nostri giovani per formare al meglio le loro competenze. Un percorso- sottolinea il presidente Giuseppe Lombardo– che ci ha portato in questi ultimi anni nelle scuole del territorio metropolitano per dire a tantissimi ragazzi che è possibile fare impresa – ed anche bene- nella propria terra”. Aggiunge il presidente: “Questo cammino di conoscenza e di consapevolezza continua e si rafforza nella collaborazione tra Confindustria giovani – che mi onoro di guidare – e l’Università Mediterranea quale luogo di elaborazione di saperi e soluzioni per affrontare le sfide del futuro. Questo premio, pertanto, ha la sua centralità nella valorizzazione del talento, della ricerca e delle idee degli studenti dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria perché possano conquistare spazi sempre più importanti nella società complessa di oggi. Dunque, un incentivo a credere e puntare nelle proprie possibilità ed al tempo stesso uno strumento di dialogo tra mondo accademico e sistema imprenditoriale, favorendo l’incontro tra giovani laureati e realtà produttive attente al cambiamento e all’evoluzione del contesto economico-sociale”.

Dunque, c’è perfetta sintonia tra Confindustria giovani e l’Ateneo reggino nel cercare di trattenere ed attrarre i giovani calabresi. “Attraverso questo premio, si vuole certamente contrastare il crescente fenomeno della migrazione giovanile, che priva il territorio di risorse umane fondamentali e ne impoverisce il tessuto sociale e culturale. È una sfida non facile, ma certamente possibile- evidenzia il presidente Giuseppe Lombardo-. Solo attraverso il sapere si può edificare una società salda nel diritto e fertile nel progresso. Dove regna la cultura, fiorisce la legalità e germoglia il futuro. I giovani talenti universitari non sono solo il nostro futuro: sono il nostro vantaggio competitivo. Loro non vogliono scorciatoie, vogliono orizzonti. Tocca a noi offrirglieli. Perché- come diceva Adriano Olivetti-, ‘la fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia”, conclude Giuseppe Lombardo.