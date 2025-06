Reggio Calabria: omaggio al musicista Peppe Platani, evento al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”

StrettoWeb

Il cuore pulsante della musica calabrese si prepara a vibrare in un’unica, grande armonia il prossimo 22 giugno, quando Reggio Calabria si stringerà in un commosso e vibrante tributo a Peppe Platani, l’anima autodidatta e il genio collaborativo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Un evento imperdibile, organizzato dal Circolo Tennis Rocco Polimeni Pentimele in collaborazione con l’Associazione “Incontriamoci Sempre”, che promette una serata di pura emozione, ricordo e grande musica sotto le stelle reggine.

Chi era Peppe Platani

Peppe Platani, scomparso prematuramente nel settembre 2024, non fu solo un musicista, coautore e arrangiatore di straordinario talento, ma un vero poeta dell’anima, la cui chitarra era un’estensione del suo cuore. Il suo viaggio nel mondo dei suoni non iniziò sui banchi di un Conservatorio, ma tra le corde di una vecchia chitarra dello zio, imparando i primi accordi dal cantautore Franco Martino. Un inizio intriso di quella libertà e autenticità che avrebbero sempre contraddistinto la sua arte. Co-fondatore e bassista dei QuartAumentata, Peppe ha plasmato il sound distintivo della band, rendendola “una delle realtà più apprezzate del panorama musicale etno-folk italiano” grazie ai suoi arrangiamenti e alla sua co-autorialità.

Il concerto del 22 giugno sarà un’occasione unica per rivivere la magia della sua musica e celebrare la sua vasta rete di collaborazioni, che ha arricchito il tessuto culturale della Calabria e oltre. Sul palco, una costellazione di artisti che hanno condiviso con Peppe percorsi umani e professionali, o che rappresentano l’eccellenza della musica regionale, si uniranno per onorare la sua memoria:

• Manuela Cricelli, la cui lunga e profonda partnership con Peppe ha dato vita a progetti indimenticabili come “L’ultima cantastorie”, esibendosi persino al Quirinale, e il brano acclamato “Suli d’agustu”, di cui Peppe curò musica e arrangiamenti.

• Marinella Rodà, voce che ha contribuito ai cori dell’album “Live 22th QuartAumentata” e ha duettato con Paolo Sofia in diverse occasioni, dimostrando un legame significativo e una collaborazione di molti anni con la band.

• Mario Muscolo, ha collaborato con Platani in diversi album e condiviso il palco de “La Repubblica degli Artisti”, un evento dedicato alla valorizzazione dell’arte locale.

• Nino Tarzia, con cui Peppe si esibì a Sanremo Rock.

• Marco DeLeo, un altro talento che onorerà la memoria di Peppe.

• Santo Palumbo, reduce del grande successo sul palco di Zelig, dove ha conquistato pubblico e telespettatori con la sua tipica ironia, portando un po’ di Reggio Calabria sulla rete nazionale.

• Mimmo Cavallaro, figura di spicco della musica etnica calabrese, la cui presenza arricchirà ulteriormente la serata.

• Bruno Ferrò, alla chitarra, che ha condiviso con Peppe il palco de “La Repubblica degli Artisti” e ha contribuito all’organizzazione di eventi volti a valorizzare l’arte locale.

• E naturalmente, i QuartAumentata, la sua band del cuore, che porteranno sul palco l’anima e il sound che Peppe ha contribuito a creare, con la loro formazione che include: Paolo Sofia (Voce), Salvatore Gullace (Chitarre, mandolino e bouzuky), Vincenzo Oppedisano (Basso), Peppe Stilo (Strumenti etnici) e Federico Placanica (Batteria).

“Questo tour e questa serata speciale sono il nostro modo per tenere vivo Peppe, per celebrare la sua musica e per condividere il suo spirito con tutti voi”, hanno dichiarato i membri dei QuartAumentata. Sarà un appuntamento imperdibile per chi ha amato Peppe Platani, per chi segue da sempre i QuartAumentata e per chi desidera vivere una serata di emozione, gratitudine e grande musica sotto le stelle reggine.

Radio Touring 104 è la radio ufficiale dell’evento, garantendo una copertura completa di questa serata indimenticabile. L’ingresso all’evento è libero con posti a sedere, per permettere a tutti di partecipare a questa celebrazione della vita e dell’arte di un Maestro indimenticabile. Conduce Marco Mauro.

E’ prevista la presenza di cariche istituzionale e personalità della società, già confermata la presenza del Dott. Nuccio Macheda, primario Terapia Intensiva del GOM e Presidente Onorario di Incontriamoci Sempre, del Dott. Vincenzo Montemurro, Presidente di Scilla Cuore, del Direttivo del Circolo Polimeni e del suo Presidente Avv. Ezio Privitera.