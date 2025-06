Reggio Calabria, Occhipinti sui Vigili del Fuoco: “subito un piano straordinario per rinforzare gli organici”

StrettoWeb

“È inaccettabile che, alle porte dell’estate, i Vigili del Fuoco calabresi debbano ancora una volta affrontare l’emergenza incendi e le quotidiane urgenze di soccorso con organici ridotti all’osso e turni massacranti. Il grido d’allarme lanciato dai sindacati del settore non può e non deve restare inascoltato”. Lo dichiara Riccardo Occhipinti, Commissario Metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, esprimendo pieno sostegno ai Vigili del Fuoco calabresi, “presidio insostituibile di sicurezza e tutela del territorio, troppo spesso celebrati solo a parole e dimenticati nei fatti”. “Desta profonda preoccupazione – prosegue Riccardo Occhipinti –la denuncia delle sigle sindacali, che parlano di sedi chiuse, carenze strutturali, turni doppi e tripli. Un monito allarmante che deve svegliare le coscienze e mobilitare chi ha responsabilità di governo a ogni livello. Non è più tollerabile affrontare l’emergenza incendi affidandosi all’abnegazione di pochi uomini, lasciati soli in una lotta impari contro un fenomeno ormai cronico che da anni colpisce in maniera durissima la nostra Calabria mettendo a rischio vegetazione, equilibrio naturale e la stessa salute di cittadini, Vigili del Fuoco e operatori forestali”.

“Alle Istituzioni nazionali, a partire dal Ministero dell’Interno – conclude il Commissario Occhipinti – chiediamo di attivarsi con immediatezza per rafforzare gli organici, valorizzare le professionalità esistenti e garantire mezzi adeguati. Servono interventi strutturali e non soluzioni tampone che durano lo spazio di una stagione. I nostri territori meritano un sistema di soccorso efficiente e sicuro, e i nostri Vigili del Fuoco meritano rispetto, tutele e riconoscimenti concreti. Come Udc continueremo a sostenere tutte le iniziative utili a riportare al centro dell’agenda istituzionale il potenziamento dei servizi di emergenza, perché la sicurezza dei cittadini non può mai essere oggetto di risparmio”.