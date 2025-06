Reggio Calabria, Ausonia Fest: il 21 giugno musica e divertimento alla Villa Comunale | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto per l’edizione 2025 dell’AUSONIA FEST, l’evento musicale e culturale che animerà la città il prossimo 21 giugno 2025 dalle ore 10:30 alle ore 20:30 nella splendida cornice della Villa Comunale Umberto I, nel cuore di Reggio Calabria. Organizzato da Socio Crew con il supporto di Wish Eventi, l’Ausonia Fest si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate reggina, unendo musica, creatività, artigianato e gastronomia per un’intera giornata di festa e condivisione.

Sul palco dell’Ausonia Fest si alterneranno DJ locali e artisti internazionali del calibro di Paula Tape, offrendo al pubblico una selezione musicale di alta qualità, capace di soddisfare gli appassionati dei vari generi della musica elettronica, dance e contemporanea. Sarà un viaggio sonoro che attraverserà sonorità innovative e suggestive, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e appassionato.

Ma l’Ausonia Fest non sarà soltanto musica: ad arricchire l’evento, uno spazio dedicato all’artigianato locale, un mercatino delle pulci con proposte vintage, handmade e collezionismo, e numerosi stand di food & beverage con un’offerta enogastronomica variegata, tra specialità tipiche e sapori internazionali.

Una giornata pensata per tutte le età e per chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra arte, musica e convivialità, in uno scenario naturalistico unico nel cuore della città. L’appuntamento è per il 21 giugno 2025, presso la Villa Comunale Umberto I di Reggio Calabria.