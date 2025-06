Reggio Calabria, a Molochio la Giornata Ecologica “Bosco Pulito”: i dettagli dell’evento

StrettoWeb

Educare i giovani alla sostenibilità ambientale, accorciare le distanze tra nuove generazioni e l’economia verde è l’obiettivo primario della Giornata Ecologica “Bosco Pulito” organizzata dal Lions Club Taurianova “Vallis Salinarum”, in collaborazione con il Comune di Molochio, il Parco Nazionale Aspromonte, Ekoclub International Molochio, l’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, le Associazione Quaddisti “Galasia” e Horse Molochio, la Sezione AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Molochio, la Consulta delle Associazioni e della società civile del Comune di Taurianova; l’Associazione culturale Mammalucco di Taurianova; gli Amici del Palco – associazione di promozione socioculturale di Taurianova.

L’importante evento, a cui ha garantito la presenza l’Assessore Regionale all’Ambiente Giovanni Calabrese ed il Commissario del Parco Nazionale Aspromonte Renato Carullo, si terrà domenica 8 giugno 2025 a partire dalle ore 9:00 sul Monte Trepitò di Molochio (località ProLoco) e vedrà presente il Governatore eletto del Distretto 108ya Giuseppe Naim ed i Lions dell’XI Circoscriscrione con il presidente Giovanni Barone e i presidenti di zona Giulio Varone e Francesco Ferraro. Saranno presenti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Oppido – Molochio – Varapodio ai quali è riservata una specifica sessione di educazione ambientale da parte delle guide ufficiali del Parco Nazionale Aspromonte coadiuvati dai volontari dell’Ekoclub International. Nel corso della giornata verrà ufficializzato/formalizzato il gemellaggio tra il Lions Club Taurianova Vallis Salinarum e il Lions Club di Monaco (Montecarlo). Saranno altresì presenti rappresentanti della Fondazione Kate Powers di Montecarlo e il Lions Club di Monaco i quali sostengono l’importante iniziativa sui temi ambientali e la cui adesione e propedeutica allo sviluppo di futuri progetti di collaborazione con la Calabria.

Il Lions Club Taurianova Vallis Salinarum, con questa iniziativa vuole dare concreto e più significativo valore alle attività materiali/murarie già eseguite nel corso degli ultimi anni all’interno del Parco Nazionale Aspromonte e che si sono concretizzate con il restauro delle fontane “Acqua del Faggio” e “Acqua dell’Abitu”, con la posa di pietra autoctona con incisa un’ode all’Aspromonte, la costruzione in pietra della Panchina della Pace, l’intitolazione, con apposita insegna, a Cittadinanza Attiva Umanitaria nel viale interno all’ex sanatorio di Zervo’, la piantumazione di alberi nell’area dell’ex sanatorio ed in quella del Crocifisso di Zervò.

Tutte realizzazioni che contribuiscono a dare ristoro materiale e spirituale al pellegrino, al passante ed al turista contribuendo ad offrire Loro una amena visione rassicurante dei boschi e dell’ambiente del Parco Nazionale Aspromonte. Il Lions Club Taurianova “Vallis Salinarum” è da sempre sostenitore del tema della “Cittadinanza Attiva Umanitaria”, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione solidale della comunità, intende enfatizzare l’importanza dell’ambiente sensibilizzando l’opinione pubblica sulla sua inderogabile cura e protezione.

Si pone inoltre l’obiettivo di stimolare tutte quelle attività foriere di miglioramenti per il benessere del territorio e della sua comunità ovvero di promuovere la pratica di un turismo naturalistico, culturale e sociale nel Parco Nazionale Aspromonte che sia sostenibile, e che al contempo favorisca condizioni di benessere psicofisico dei soggetti attraverso attività da svolgere nel territorio del Parco e diffonda valori di libertà , di civiltà,e conoscenza di tematiche ambientali, le quali rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo e l’uso sostenibile delle sue risorse. Sponsor dell’iniziativa sarà l’azienda BEDB Falconstema di Monaco, azienda specializzata nell’utilizzo di soluzione ecologiche per l’edilizia i cui prodotti saranno presentati, a chiusura della giornata ecologica, presso il ristorante “La Madonnina” a Molochio.