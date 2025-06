Reggio Calabria, Marino lancia la proposta: “Radio Day a Gallina”

StrettoWeb

Una serata intensa, carica di emozione e memoria collettiva, quella che si è svolta a Gallina in occasione della presentazione del libro “Una Radio di nome Life”, firmato da Michelangelo Marino e Domenico Trunfio. L’opera racconta con autenticità e passione l’esperienza di Radio Life, una delle emittenti simbolo del fervore creativo che attraversò la provincia reggina negli anni Ottanta. A portare il saluto istituzionale è stato il Consigliere Comunale Marino Demetrio, già Presidente della XIV Circoscrizione-Gallina, che nel suo intervento ha unito il proprio ruolo pubblico a una testimonianza personale intensa: “Prima ancora di occuparmi di amministrazione pubblica – ha dichiarato – sono stato un ragazzo di radio. Ho vissuto la magia di un microfono acceso, l’energia creativa di uno studio pieno di sogni, l’attesa di un segnale che arrivava lontano, senza sapere esattamente a chi… ma con la certezza che qualcuno stava ascoltando.”

Il Consigliere ha voluto ricordare il contributo determinante del territorio della XIV Circoscrizione nella scena radiofonica locale di quegli anni, un vero e proprio laboratorio creativo da cui sono nate tre emittenti storiche: Radio Gallina Sound, Radio Life e Radio Studio Uno Broadcasting, tutte protagoniste di un’epoca in cui la radiofonia locale rappresentava non solo intrattenimento, ma anche aggregazione sociale, crescita personale e resistenza culturale.

“Quelle radio – ha sottolineato Marino – sono state più che mezzi di comunicazione. Sono state spazi di libertà, di crescita, di appartenenza. Ognuno portava qualcosa di sé: un disco, una battuta, un’idea. In cambio ricevevamo appartenenza, fiducia, entusiasmo e comunità”. Il Consigliere Marino ha lanciato ufficialmente la proposta di realizzare un evento pubblico in Piazza, una sorta di “Radio Day – Frequenze di Memoria e Futuro”, che possa riunire voci, protagonisti e musica delle storiche radio, per raccontare e rivivere insieme alla cittadinanza quella straordinaria stagione. L’iniziativa culminerebbe con un DJ set dal vivo, restituendo alla comunità l’energia di un tempo, coinvolgendo anche le nuove generazioni.

“In un mondo in cui la comunicazione corre veloce, spesso troppo – ha concluso il Consigliere -, tornare a riflettere su quel tempo, su quei linguaggi, su quella lentezza piena di senso, è un atto di resistenza culturale e di affetto profondo verso le nostre radici”. L’incontro si è chiuso con un caloroso ringraziamento agli autori del libro, ai protagonisti delle radio libere e a tutti coloro che hanno custodito nel tempo la memoria di un patrimonio culturale che oggi torna a parlare con forza e autenticità.