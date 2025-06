Reggio Calabria, lavori urgenti alla rete idrica: stop temporaneo all’erogazione nella zona sud | INFO

StrettoWeb

A causa di un’importante perdita riscontrata sulla rete idrica, la Sorical ha comunicato la necessità di procedere con la chiusura temporanea dell’erogazione dell’acqua potabile dal serbatoio di Saracinello. L’interruzione, resa indispensabile per consentire agli operai di intervenire in sicurezza e portare a termine le operazioni di riparazione, interesserà le frazioni di Mortara e Arangea, nella zona sud di Reggio Calabria. Il servizio sarà ripristinato non appena i lavori saranno conclusi, anche se al momento non è stata indicata una tempistica precisa.