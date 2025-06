Reggio Calabria, al via l’Isola Ecologica itinerante. Il calendario: zone, giorni e orari in cui conferire i rifiuti

StrettoWeb

A Reggio Calabria prende il via il servizio di Isola Ecologica Itinerante, un’iniziativa importante per facilitare i cittadini nello smaltimento corretto dei rifiuti ingombranti. Il servizio sarà attivo in diverse zone della città e permetterà di conferire materiali di difficile gestione direttamente in prossimità delle abitazioni, senza la necessità di recarsi nei centri fissi di raccolta. Gli orari di apertura delle isole ecologiche itineranti sono fissati dalle ore 07:00 alle ore 11:00, in giornate prestabilite che verranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune e degli operatori ambientali.

Ogni cittadino potrà conferire un massimo di due pezzi per volta, oppure materiali che occupino complessivamente fino a 1,5 metri cubi. Si possono conferire:

Rifiuti ingombranti, come divani, scaffali e mobili in genere;

RAEE, ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come frigoriferi, lavatrici, piccoli elettrodomestici e simili.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e incentivare comportamenti virtuosi nella gestione domestica dei materiali dismessi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare:

Numero Verde Gratuito: 800.625.257 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00, e il sabato dalle 08:00 alle 12:00)

Numero WhatsApp: +39 331 6720285 (solo da cellulare).

Di seguito la locandina con tutte le info diffuse da Ecologia Oggi.