Reggio Calabria si prepara alla gara di trail running in mezzo alla natura dell’Aspromonte | INFO

StrettoWeb

Il 6 luglio 2025, il Parco Nazionale dell’Aspromonte sarà teatro di una spettacolare gara di trail running di livello interregionale che metterà alla prova l’abilità e la resistenza degli atleti provenienti da tutta Italia, con una particolare affluenza di atleti dalla Sicilia e dalla Calabria. La manifestazione, organizzata dall’ASD Aspromontebike sotto l’egida del Centro sportivo Italiano, partirà e arriverà a Gambarie d’Aspromonte, promette di essere un evento emozionante e indimenticabile per gli appassionati di questo sport.

La gara offrirà due percorsi diversi: il Trail Corto, pensato per i neofiti, e il Trail Lungo, riservato agli atleti più esperti. Il Trail Corto sarà caratterizzato da passaggi tecnici intermedi che richiederanno una buona preparazione fisica e una certa dose di tecnica. Il Trail Lungo, invece, offrirà una sfida di livello difficile, con scarpate, pendenze ripide e sottofondi duri che richiederanno una grande resistenza fisica e una tecnica avanzata.

Entrambi i percorsi saranno immersi nella rigogliosa vegetazione del parco, con scorci panoramici mozzafiato sulle valli e sui monti circostanti. Gli atleti saranno circondati dalla natura incontaminata dell’Aspromonte, con boschi di faggi e castagni che offriranno una varietà di paesaggi e sfide naturali. La manifestazione sarà un’occasione unica per gli atleti di misurarsi con percorsi che richiedono non solo resistenza fisica, ma anche strategia e tecnica. Sarà un test di abilità, concentrazione e preparazione fisica, dove solo i più preparati potranno emergere.

La gara sarà anche un’occasione per promuovere il turismo sostenibile e la valorizzazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il territorio di Santo Stefano in Aspromonte e Gambarie d’Aspromonte sarà lieto di accogliere gli atleti e gli spettatori, offrendo un’atmosfera accogliente e calorosa. Con la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, tra cui Sicilia e Calabria, la gara promette di essere un evento di grande richiamo e visibilità per il territorio. Non resta che prepararsi e partire all’avventura! Il 6 luglio 2025 sarà una data da non dimenticare per gli appassionati di trail running.