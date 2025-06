Reggio Calabria: la felice esperienza del progetto “Crescere insieme” dell’asilo aziendale parificato, Baby House

StrettoWeb

Con il progetto sociale ‘Crescere insieme’ la ‘Fondazione Silipo ets’, presieduta dall’ingegnere Agostino Silipo si conferma tra le più innovative d’Italia in termini di servizi e benessere dei dipendenti. La fondazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare attività di interesse generale, indirizzate all’educazione, istruzione e cura dei bambini. Finanziato dalla Regione Calabria con fondi del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il progetto ha posto le basi per l’ampliamento e il miglioramento dell’asilo parificato, ‘Baby House’, nato come asilo aziendale, che oltre ai figli dei dipendenti della System House, accoglie anche bambini del comprensorio. Complessivamente i piccoli alunni sono circa 60.

Nello specifico il progetto ‘Crescere insieme’, coordinato dal dott. Saverio Abenavoli, nasce con l’obiettivo di porre fine ad ogni forma di povertà, fornire un’educazione di qualità, inclusiva, mediante l’opportunità di apprendimento rivolto a tutti i bambini. Del progetto fanno parte integrante tre responsabili, Elena Citro, Maria Amadeo e Alessandro Calcaramo che curano i laboratori dell’asilo quali: cucina, lettura e teatro, scienze, musica e canto. Le attività specifiche si svolgono in tre pomeriggi a settimana: martedì, giovedì e venerdì, con un totale di 12 incontri al mese, ognuno di 3 ore circa. Con questa iniziativa la ‘Fondazione Silipo ets’ mira a promuovere percorsi di sostegno che puntano alla fine della povertà educativa dei bambini e delle loro famiglie.

E sono proprio i genitori la componente innovativa di ‘Crescere insieme’, coinvolti nei laboratori con i docenti e gli educatori della scuola dell’infanzia, i quali esponendo le varie attività svolte dai bambini si aprono al confronto e alla condivisione della didattica, in uno spirito migliorativo. Queste linee di attività extrascolastiche, sono finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa. L’esperienza dell’asilo aziendale ‘Baby House’ della ‘System House’ è tra i 200 presenti in Italia e conferma l’ormai consolidata immagine di eccellenza societaria che opera da oltre 40 anni e che il mercato ha riconosciuto e continua a premiare, creando occupazione, innovazione e sviluppo del territorio.

“Come genitore non potevo che essere molto contenta ed entusiasta dell’avvio di questi percorsi formativi all’interno della baby house – ha affermato Valentina Zavettieri a nome dei genitori – i laboratori messi a disposizione dei nostri bambini sono risultati essere dei percorsi importanti, divertenti e stimolanti. I bambini non vedono l’ora che arrivi il giorno del ‘laboratorio’ e vederli così felici di apprendere ed imparare cose nuove non può che essere un motivo di orgoglio per noi soprattutto perché consentono una didattica più coinvolgente e attiva, stimolando l’autonomia, l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità. Ringrazio Baby House per le tante attività messe a disposizione e – ha concluso – per la cura e la dedizione dimostrata nei confronti dei nostri bambini“.