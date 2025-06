Reggio Calabria, conclusa la 13ª edizione del Professional Day 

StrettoWeb

Si è conclusa, con una alta partecipazione giovanile, la tredicesima edizione del Professional Day. La due giorni, ospitata al lotto D dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha rappresentato una occasione reale e concreta per favorire l’incontro tra chi cerca lavoro e chi lo offre, tra chi sta completando un percorso di studi e chi ogni giorno opera nelle imprese, negli enti, nelle organizzazioni. Il motto scelto per quest’edizione, “Un colloquio può fare la differenza”, ha sintetizzato al meglio lo spirito di un evento che si qualifica per la valenza di rete istituzionale a supporto dei giovani e delle loro legittime aspettative di crescita e di affermazione: l’Università Mediterranea con il Job Placement, la Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso Informa e Cisme società cooperativa impresa sociale.

Nella giornata conclusiva della manifestazione ha visto la partecipazione delle autorità, tra cui quella del prefetto Clara Vaccaro, del presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana con il segretario generale Natina Crea e Piero Cannas, Presidente Camera di Commercio italiana in Polonia e Vice Segretario Generale Stefano Zedde.

Il messaggio del Prefetto

Significativo il messaggio del prefetto Clara Vaccaro. “è bello vedere questi giovani nel tempio della cultura e le imprese, grandi e piccole, impegnate nella conoscenza di questi ragazzi che approdano qui con il desiderio di trovare lavoro. Questo è fondamentale soprattutto a queste latitudini. Farlo in un ambiente, che è quello universitario, coniuga la cultura, il lavoro e i giovani. E’ un’opportunità eccezionale e i numeri lo dimostrano. Alla fine arrivano anche risultati concreti con alcuni ragazzi che troveranno effettivamente lavoro e quindi questo è uno stimolo anche per altri per approdare a quest’esperienza che è una palestra, un allenamento. magari uno fa un colloquio quest’anno e non ha fortuna, ma averlo fatto rompe il ghiaccio ed aiuta ad affrontare i colloqui futuri. Dunque, le aziende credono nei giovani di questo territorio e i giovani giustamente vedono occasioni concrete in questo territorio”.

La soddisfazione del Rettore

“Portiamo nel cuore l’immagine di tantissimi giovani che si sono presentati alla nostra Università con la risorsa più autentica e spendibile nel mondo del lavoro: la motivazione- ha esordito il rettore Giuseppe Zimbalatti – Gli oltre quattromila colloqui prenotati- cresciuti anche nelle ultime ore – dimostrano quanto siano sentiti il bisogno e la voglia di lavoro alle nostre latitudini ma ci dice anche che i giovani hanno maturato la convinzione che è possibile costruire percorsi lavorativi anche nella terra di origine. La sfida della nostra Università è anche questa: formare ed istruire alimentando al contempo il senso di appartenenza e delle proprie radici nella consapevolezza che una buona formazione è foriera sempre di possibilità lavorative. In questo contesto-conclude il rettore Zimbalatti – il Professional Day rappresenta una occasione importante di valorizzazione della cosiddetta terza missione che sempre più ci vede proiettati nella costruzione di una comunità accademica inclusiva ed aggregante”.