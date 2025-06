Reggio Calabria: dopo aver combattuto il crimine, anche Batman riposa davanti Cesare | FOTO

StrettoWeb

Reggio Calabria si sta trasformando lentamente in Gotham City? Fra accoltellamenti in pieno giorno per una sigaretta e persone che denunciano di ignoti entrati a defecare nell’androne del palazzo, la strada imboccata sembra quella giusta. Ma guai a farlo notare, bisogna sempre e solo parlare bene della propria città, chiudendo gli occhi su tutto il resto e sperando che sparisca da solo. Fortunatamente, in città c’è Batman che ci protegge.

L'”Uomo Pipistrello” della DC Comics è in città e lotta incessantemente contro il crimine. Al punto tale da finire sdraiato, senza forze, davanti Cesare. L’uomo, con una maglietta auto-referenziale e uno zaino sulle spalle, viene descritto come spesso ubriaco e già noto alle forze dell’ordine. Non conosciamo la sua identità (a dirla tutta, è in dubbio anche che sia realmente Batman…), se sia una persona senza fissa dimora, se sia svenuto o quant’altro.

Sicuramente, è l’ennesimo episodio di degrado in pieno centro cittadino, a due passi dal Corso Garibaldi, dal Museo e dai Bronzi di Riace. Soprattutto, davanti a una gelateria famosa in tutta Italia ormai, punto di riferimento per i turisti al pari monumenti e zone di interesse cittadine. Speriamo solo che il suddetto Batman stia bene. E che il Joker e il Pinguino non ne approfittino…