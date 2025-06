Referendum: a Messina costituiti i seggi nelle 253 sezioni, 4 presidenti e 237 scrutatori sostituiti

StrettoWeb

Le 253 sezioni elettorali e i nove seggi speciali del Comune di Messina si sono regolarmente costituiti oggi pomeriggio con i rispettivi presidenti e scrutatori per le Consultazioni Referendarie 2025. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna tutto il materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio. Le operazioni di voto inizieranno domani, domenica 8 giugno, dalle ore 7 sino alle 23, e proseguiranno lunedì 9 giugno, dalle 7 sino alle 15.

Per le Consultazioni Referendarie 2025 risultano iscritti a votare 174mila 974 elettori, di cui 82.300 uomini e 92.674 donne. I rilevamenti dell’affluenza dei votanti saranno effettuati domani, domenica 8 giugno, alle 12, alle 19 e alle 23, e lunedì 9 giugno, alle 15, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio. L’ufficio elettorale del Comune di Messina ha provveduto alla surroga di 4 presidenti e 237 scrutatori, 44 presidenti invece sono stati sostituiti dalla Corte d’Appello. In occasione delle ultime elezioni, le Europee 2024, il Comune di Messina sostituì 38 presidenti e 308 scrutatori.