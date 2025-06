Presentato il Taormina Film Festival 2025 con una madrina d’eccezione

StrettoWeb

La 71ª edizione del Taormina Film Festival si svolge dal 10 giugno al 14 giugno 2025, organizzata e prodotta dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, con la direzione artistica di Tiziana Rocca.

La madrina di questa edizione del Festival sarà Valeria Solarino, una tra le interpreti più raffinate del cinema e del teatro italiano contemporaneo. Dal debutto al cinema nei primi anni Duemila fino alle interpretazioni più mature, la sua recitazione è sempre guidata da autenticità, sensibilità e profondità emotiva. Una vera ambasciatrice del talento femminile italiano.

La giuria del Taormina Film Festival di quest’anno si compone di personalità di spicco del panorama cinematografico internazionale, ciascuna portatrice di uno sguardo unico e autorevole. A presiederla è Da’Vine Joy Randolph, attrice premio Oscar, acclamata per la sua intensità e carisma sul grande schermo. Al suo fianco, la leggendaria costumista Sandy Powell, vincitrice di tre premi Oscar, con la sua visione raffinata e il suo gusto impeccabile per l’immagine. Steven Gaydos, vicepresidente di Variety, è una delle voci più autorevoli nel mondo del giornalismo cinematografico. A rappresentare il cinema italiano, Ilenia Pastorelli, attrice romana dallo stile autentico e provocatorio, e Alessandra Mastronardi, interprete di talento apprezzata anche all’estero.

In occasione del suo 25° anniversario, il manifesto di questa edizione è dedicato proprio a uno dei film più iconici del cinema italiano contemporaneo, la pellicola di Giuseppe Tornatore, Malèna con protagonista Monica Bellucci.

Il Festival quest’anno si articolerà in tre sezioni:

10 film nel Concorso Internazionale Lungometraggi

13 film nel Fuori Concorso

8 film tra gli Eventi Speciali al Teatro Antico

Ad aprire il Festival, nella sezione Fuori Concorso, sarà una delle anteprime più attese della stagione: Ballerina di Len Wiseman, action thriller ambientato nell’universo narrativo della celebre saga di John Wick. Il film promette sequenze d’azione spettacolari e ha per protagonista Ana de Armas. A presentarlo al pubblico saranno il regista Len Wiseman e l’attore Norman Reedus.

Il film di chiusura, sempre nella sezione Fuori Concorso, sarà la commedia italiana L’amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gian Marco Tognazzi. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per IIF e da Piper Film, nel film si intrecciano tre storie, tra equivoci, vecchie ferite e nuove scoperte, rivelando come l’amore – in tutte le sue forme – possa sorprendere, guarire e trasformare profondamente le nostre vite.

In programma anche un panel, mercoledì 11 giugno alle ore 12:15, dal titolo: “Le Donne, non le Dive – Identità femminili tra forza e verità”. Dopo i saluti iniziali di Sergio Bonomo, Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia e dell’Onorevole Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Tiziana Rocca e Gianluca Pisacane modereranno l’incontro con Sarah Felberbaum, Donatella Finocchiaro, Iris Knobloch, Lucrezia Guidone, Alessandra Mastronardi, Ilenia Pastorelli, Giulia Perulli, Sandy Powell, Da’Vine Joy Randolph, Chiara Sbarigia, Valeria Solarino e Nina Zilli.

Il Gruppo FS, Main Sponsor del festival, dedica un Intercity speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, al Taormina Film Festival, dal titolo, “Le Donne, non le Dive”. Il treno collegherà Roma e la Sicilia dal 5 giugno fino a settembre. A bordo, gli interni dei vagoni sono decorati con ulteriori scatti delle attrici e con i colori e le grafiche del festival, creando un’esperienza immersiva per i passeggeri.

In qualità di Main Sponsor, il brand di moda statunitense GUESS rafforza il proprio legame con il mondo del cinema e della cultura, portando il suo inconfondibile stile nel cuore di uno degli eventi cinematografici più importanti in Italia.

Tutti i premi per il Festival sono realizzati in esclusiva dal maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia, da sempre attenta alla promozione e alla valorizzazione del territorio dove opera, in occasione della 71ª edizione del Taormina Film Festival, organizza e promuove la seconda edizione di “Una vetrina per il cinema”. Attraverso questo concorso si vuole raccontare, con l’allestimento di vetrine, bar, ristoranti e attività commerciali in genere, ciò che il cinema ha raccontato della Sicilia e di Taormina in particolare. Le migliori vetrine saranno premiate durante una delle serate del festival dall’attrice Ester Pantano.

I media partner del Festival sono Variety, Ciak, Cinecittà News e Vanity Fair.

Anche quest’anno è Giovanni Ventura Direttore Artistico per Wella a firmare gli hairstyle dei protagonisti che sfileranno sul red carpet, un parterre di celebrities, Premi Oscar e tantissimi volti noti del cinema italiano.

Il make-up artist Orazio Tomarchio con la sua Truccheria Cherie curerà tutti i make-up delle celebrities del festival presenti a Taormina.

Sponsor tecnico che ha curato gli arredi del 71° Taormina Film Festival, Mohd dal 1968 è una delle aziende leader in tutto il mondo nel settore arredo di lusso e design.