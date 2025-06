Reggio Calabria, tre annulli filatelici per il 211° anniversario dell’arma dei carabinieri

StrettoWeb

In occasione dei festeggiamenti per il 211° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si terranno a Reggio Calabria dal 3 al 5 giugno prossimi, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale e con la dicitura: “211° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri – Una storia chiamata futuro – 3/4/5.6.2025 – 89125 Reggio Calabria Centro”, richiesto dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria.

L’annullo della giornata del 3 giugno sarà disponibile presso la scuola allievi Carabinieri in via Reggio Modena, dalle ore 10,00 alle 11,00. Per i due giorni successivi, gli appassionati di filatelia potranno richiedere il timbro speciale presso la postazione di Poste Italiane in piazza De Nava, dalle ore 18,00 alle 21,15 mercoledì 4 giugno e dalle 8,00 alle 13,00 il giorno successivo, giovedì 5 giugno.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / Spazio Filatelia Reggio Calabria via Miraglia 14 – 89125 Reggio Calabria. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.