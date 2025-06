Ponte Mela a Messina, la puntualizzazione: “i lavori sono a carico della Regione Siciliana”

StrettoWeb

In seguito alle recenti dichiarazioni pubbliche diffuse sui canali social, relative al cantiere del Ponte Mela, la Città Metropolitana di Messina precisa che “la gestione dell’opera non è di propria pertinenza ma è di esclusiva competenza della Regione Siciliana, tramite il Genio Civile che è il soggetto attuatore del progetto e responsabile unico dei lavori. Palazzo dei Leoni ha avuto un ruolo importante nella fase iniziale, finanziando l’intervento e predisponendo il progetto di fattibilità, che prevedeva un percorso alternativo con un ponte provvisorio a doppia carreggiata e doppio senso di marcia, una soluzione che avrebbe certamente migliorato la viabilità e ridotto i disagi che gli utenti della zona subiscono da anni”.

“Pur non disponendo di strumenti d’intervento diretto sull’infrastruttura nè di alcun potere sulle attività dell’impresa incaricata, la Città Metropolitana di Messina ha proseguito il monitoraggio dell’andamento dei lavori, proponendo anche soluzioni alternative inascoltate, consapevole dell’importanza strategica dell’opera per il territorio. Il chiarimento si rende necessario per evitare che, a causa di scarsa conoscenza del percorso tecnico-amministrativo che ha segnato l’iter realizzativo del Ponte Mela da parte di giovani esponenti politici del comprensorio, venga diffusa un’informazione distorta e non aderente ai fatti. La Città Metropolitana di Messina rimane impegnata nel controllo dell’evoluzione della situazione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto“, conclude la nota.