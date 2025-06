Al “Piria” di Rosarno strategia digitali per la formazione del personale

StrettoWeb

L’Istituto di Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno, guidato dal Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo, si conferma ancora una volta protagonista di buone pratiche educative, diventando punto di riferimento nella formazione del personale scolastico per la transizione digitale, prevista dal D.M. 66/2023, promosso nell’ambito del Piano Scuola 4.0. con il progetto “Strategie Digitali per la formazione del personale della scuola”. In un’epoca in cui la scuola è chiamata a ridefinire i propri paradigmi educativi, il Piria, con gli esperti proff.

Corso Francesca e Macrì Salvatore, ha avviato articolati percorsi formativi atti a rafforzare le competenze digitali del personale docente, con uno sguardo alla transizione digitale, focalizzando le edizioni sula didattica innovativa, sull’intelligenza artificiale e la didattica orientativa La didattica digitale integrata ha rappresentato, infatti, un approccio innovativo fra metodologie tradizionali e strumenti e risorse digitali utili alla realizzazione di azioni di apprendimento coinvolgenti ed efficaci. I percorsi di formazione sulla transizione digitale del personale scolastico della scuola sono stati finalizzati a fornire ad oltre cento insegnanti le competenze necessarie per integrare in modo efficace la tecnologia nell’insegnamento e nell’organizzazione scolastica.

Attraverso moduli pratici e teorici, i partecipanti hanno acquisito una comprensione approfondita delle migliori pratiche nella didattica digitale, inclusi strumenti tecnologici, sviluppo di contenuti digitali, valutazione e monitoraggio dell’apprendimento. La formazione si è svolta secondo un approccio innovativo favorendo la flessibilità organizzativa e il coinvolgimento attivo del personale. Un ulteriore elemento distintivo dell’esperienza formativa ha riguardato la costruzione di vere e proprie comunità di pratiche, che ha coinvolto attivamente docenti, enti esterni e personale ATA, con l’obiettivo di creare un ambiente collaborativo e sostenibile per la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo professionale.

Le edizioni si sono concentrate su networking, replicabilità e diffusione delle pratiche, riconoscendo la documentazione come strumento chiave per l’efficacia e la visibilità delle CdP. Le professoresse Contartese Eleonora e Violi Saveria, in qualità di formatori-facilitatori hanno consentito ai partecipanti di confrontarsi, sperimentare e riflettere insieme sull’impiego efficace delle tecnologie nella pratica quotidiana: sono stati realizzati nuovi materiali utili, in particolar modo, per il curricolo innovativo digitale per i Dipartimenti, mentre il personale ATA è stato formato sulla cybersecurity, sulle nuove piattaforme digitali, sulle app dell’Intelligenza Artificiale e sulla creazione di repository strutturati.

“Formarsi non significa solo apprendere nuove competenze, ma anche entrare a far parte di una rete professionale coesa e motivata“, ha dichiarato il dirigente scolastico professoressa Mariarosaria Russo, sottolineando come il cambiamento passi anche attraverso la costruzione di un’identità digitale condivisa tra i professionisti della scuola.

L’impatto delle attività, coerentemente con le Linee guida del PNRR e con il quadro europeo delle competenze digitali DigCompEdu e DigCompOrg, si è tradotto in un netto miglioramento delle pratiche quotidiane. In un contesto in cui la sfida digitale non è più opzionale ma strutturale, l’esperienza dell’Istituto medmeo testimonia come l’innovazione passi attraverso la valorizzazione delle risorse umane, la condivisione dei saperi e una visione strategica dell’educazione.