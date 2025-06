Piloti per Passione, un 2025 brillante per la famiglia Tramontana

StrettoWeb

Sessanta piloti iscritti, la scuderia reggina più vittoriosa degli ultimi anni con oltre 50 successi di scuderia colti, titoli italiani e regionali conquistati e dei giovani talenti che emergono. La Scuderia Piloti per Passione conta fra le proprie fila anche due combattenti con la stessa linea di sangue e la stessa propensione al successo. Il grintosissimo Domenico Tramontana, giovane di età ma con una lunga e decorata esperienza agonistica alle spalle, avrebbe dovuto partecipare al Campionato Italiano Slalom con la sua nerboruta Autobianchi A112 da 1400 cc, preparata col decisivo supporto di papà Pasquale, affermato motorista da decenni, ma la ben nota penuria di gomme da corsa disponibili sul mercato, lo ha costretto a ripiegare su un programma riferito alle gare del partecipato e selettivo Challenge Calabria Slalom, nelle quali si distingue sempre per spettacolarità e risultati, vincendo e divertendo con la solita frequenza. Eccellente ritorno alle gare automobilistiche anche per il cugino Emiliano Tramontana, conosciuto anche per la sua abilità con le due ruote tassellate del motocross, che sta svettando con avvincente regolarità nella classe S5 e nel gruppo S con la potente Peugeot 106 1600 di La Corte.

Per lui, originario anch’esso di Gallico, l’orizzonte agonistico ad oggi più plausibile è la vittoria della serie regionale a birilli nella sua divisione. Entrambi puntano a partecipare anche a delle salite nella prossima stagione, da affiancare alla gare con le postazioni corse oggi.