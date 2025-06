Partito il XXII Meeting di nuoto Città di Cosenza

StrettoWeb

Numeri da capogiro, attività in pieno fermento ed atleti da tutto il Sud impegnati per tre giorni a Cosenza. Ha preso ufficialmente il via oggi, 6 giugno 2025, il XXII Meeting di Nuoto “Città di Cosenza”, una delle competizioni più attese nel panorama natatorio italiano. L’evento, organizzato dall’Asd Aqa in collaborazione con il Comitato Regionale Calabro Fin, si svolge presso la piscina olimpionica di Cosenza, situata in località Campagnano, e si concluderà domenica 8 giugno 2025.

La manifestazione si disputa in vasca lunga da 50 metri, con 10 corsie e cronometraggio elettronico, garantendo il massimo della precisione per gli atleti in gara. Sono giunti in città circa centinaia di nuotatori e 22 squadre partecipanti, pronte a sfidarsi in diverse specialità per conquistare il podio e migliorare i propri tempi. I primi risultati già disponibili mostrano prestazioni di alto livello, con atleti che stanno dando il massimo per lasciare il segno in questa edizione del Meeting

Tra le gare più attese, spiccano le competizioni di stile libero, farfalla e dorso, con tempi di rilievo registrati fin dalle prime batterie. “Il Meeting di Cosenza non è solo una competizione, ma anche un’occasione di aggregazione per il mondo del nuoto, con la partecipazione di squadre provenienti da molte parti d’Italia”, ha rimarcato il presidente Francesco Manna a margine della prima giornata.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per giovani talenti e atleti affermati, che si sfidano in un contesto di grande prestigio. Con l’avvicinarsi delle finali, l’adrenalina cresce e gli appassionati attendono con trepidazione i verdetti delle gare più combattute. Chi riuscirà a imporsi in questa edizione del Meeting?

La piscina Olimpionica di Cosenza, fino a domenica, è cuore pulsante e sportiva della Calabria in questi giorni.

“Quanta fatica, quante difficoltà per questa nuova edizione ma poi vedere così tanti appassionati partecipare al meeting riempie il cuore e fa ben sperare per tutto lo sport in generale”, la chiosa di Manna.