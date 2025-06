Pallanuoto, Smile Cosenza perde gara 1 dei play off per la B. Si gioca tutto in casa

StrettoWeb

Perde gara 1, la Smile Cosenza Pallanuoto, per la promozione nella serie B maschile. Ma nulla è ancora perduto. Ad aggiudicarsi l’incontro è stata la squadra di casa del CS Salerno che si è imposta per 14-10(3-1,4-6,4-2,3-1) al termine di una partita equilibrata. Eppure la formazione allenata da Gianmarco Manna era riuscita a chiudere in perfetta parità al cambio campo; a fare la differenza in favore dei padroni di casa il terzo e quarto parziale. Smile Cosenza Pallanuoto dovrà vincere gara due(si gioca al meglio delle due gare) con almeno cinque reti di scarto per la promozione in serie B.

“Usciamo a testa alta”, ha infatti ribadito, a margine del match, il mister Gianmarco Manna. “A Salerno abbiamo disputato una buona partita, il risultato per me è nettamente ingiusto. Abbiamo tutte le possibilità e le carte in regola per ribaltare il ritorno, sicuramente vedremo cara la pelle”, ha aggiunto Manna. Pronto a caricare squadra e ambiente. “Ci crediamo e ci crediamo ancor più di prima”, le sue parole. Appuntamento a Cosenza, nella piscina di Campagnano, per un ritorno infuocato, il prossimo 28 giugno sabato alle ore 20.30.