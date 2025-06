Opportunità di lavoro a Reggio Calabria: ritorna il Professional Day. Date e info

StrettoWeb

Il 19 e 20 giugno 2025, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria si trasformerà nuovamente in un vivace crocevia tra formazione e mondo del lavoro grazie alla tredicesima edizione del Professional Day. Due giornate, al Lotto D della cittadella dell’Università Mediterranea, dalle 8.30 alle 14.30, interamente dedicate a creare ponti concreti tra studenti, neolaureati e aziende alla ricerca di nuovi talenti, un evento che continua a crescere e a rappresentare un’opportunità preziosa per chi desidera costruire un percorso professionale solido restando radicato nel proprio territorio. Questa mattina, nel salone della Camera di Commercio, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento realizzata dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso IN.FORM.A, dall’Università Mediterranea e dal suo Job Placement, e da Cisme società cooperativa impresa sociale.

Le parole di Antonino Tramontana

Il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, aprendo la conferenza stampa, moderata dalla giornalista Paola Suraci, ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa per il territorio: “In un contesto in cui la ricerca di personale qualificato da parte delle imprese e la contemporanea necessità di occupazione per molti cittadini rappresentano sfide cruciali, il Professional Day si pone come un ponte concreto tra queste due esigenze. Sarà un’occasione unica per le nostre imprese di incontrare direttamente talenti e professionisti, presentando le proprie opportunità di carriera e individuando le risorse umane necessarie per la propria crescita. Allo stesso tempo, per i disoccupati, i giovani in cerca del primo impiego e tutti coloro che desiderano riqualificarsi, sarà una piattaforma privilegiata per presentare le proprie competenze, esplorare nuove possibilità e confrontarsi con le realtà imprenditoriali del territorio”.

Opportunità concrete per aziende e candidati

Un professional Day che già si preannuncia un successo visti i numeri. “Quest’anno saranno ben 56 le aziende partecipanti provenienti da tutta Italia, – spiega Fabio Mammoliti, presidente azienda IN.FORM.A. di Reggio Calabria – con oltre 440 candidati iscritti e più di 3.2800 colloqui programmati durante le due giornate. L’azienda IN.FORM.A. è un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole fare impresa in provincia di Reggio e siamo ben lieti di aiutare i giovani e meno giovani a trovare occupazione nel nostro territorio”.

L’intervento del Rettore Zimbalatti

Anche il rettore Giuseppe Zimbalatti ha affermato: “Siamo molto felici di ospitare nell’Università Mediterranea una nuova edizione del Professional Day; un appuntamento che si rinnova di anno in anno sulla forza dell’incontro tra giovani, formazione e mondo del lavoro. L’evento – come testimoniano i numeri in crescita di anno in anno- si presenta sempre più foriero di opportunità concrete per i nostri studenti perchè non siano costretti a lasciare la loro terra- culla di affetti e di tanti valori- ma, nella stessa, possano coltivare i loro sogni legittimi di affermazione e di crescita.

Il professional Day – con il momento fondamentale del colloquio come vuole significare anche il motto di quest’edizione- racchiude uno sguardo importante sul futuro; per il nostro Ateneo rappresenta una occasione importante di valorizzazione della cosiddetta terza missione che sempre più ci vede proiettati nella costruzione di una comunità accademica inclusiva e partecipata. La sfida è possibile e lo dimostra anche il trend positivo tanto sul fronte della partecipazione delle aziende quanto dei colloqui che hanno impegnato i giovani nelle diverse edizioni. Pertanto, nello spirito del Professional Day, l’impegno è quello di rafforzare percorsi sinergici – ha concluso Zimbalatti – e di interazione diretta con la società civile e il tessuto imprenditoriale, rendendo i nostri ragazzi più consapevoli e protagonisti della crescita economica, sociale e culturale del territorio”.

Formazione, leadership e iscrizioni

Mario Carbone, presidente della società cooperativa CISMe, ha fornito dati concreti sull’ampiezza e la portata del Professional Day: “La nostra cooperativa, da sempre impegnata nel promuovere l’occupabilità giovanile, crede fortemente nel valore di questo evento che crea connessioni reali tra domanda e offerta di lavoro. Con il motto di questa edizione, ‘UN COLLOQUIO PUÒ FARE LA DIFFERENZA’, vogliamo ribadire quanto ogni singola occasione di confronto possa aprire nuove strade e orizzonti per i giovani, soprattutto in un momento così delicato per il mercato del lavoro”.

Il Professional Day è il frutto della collaborazione attiva e concreta di Cisme con la Camera di Commercio e l’azienda IN.FORM.A e con l’Università Mediterranea il suo Job Job Placement, grazie al lavoro instancabile delle dottoresse Marina Crea e Anna De Angeles che hanno lavorato in questi mesi per realizzare l’evento”.

Anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, sarà offerto un corso di formazione con Michelangelo Marino, Ceo di “Io Cambio Rotta srls”, mental coach e CHO (Chief Happiness Officer), che affronterà alcuni temi centrali della Leadership. Il 19 giugno dalle 15:30 alle 17:30, nell’Aula Laboratori Multimediali (piano inferiore, Lotto D – sede del PDAY), si terrà il corso formativo gratuito dal titolo “Leadership Positiva e Team”, rivolto alle aziende partecipanti, ai loro referenti e collaboratori. C’è ancora tempo per iscriversi al Professional Day. Le iscrizioni, infatti, sono aperte fino alle ore 22:00 del 16 giugno, basta andare sul sito compilando il modulo. Si potrà partecipare anche senza prenotazione, è possibile presentarsi con copie aggiornate del proprio curriculum per cogliere eventuali opportunità dell’ultimo minuto.