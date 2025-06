Nuovo CT della Nazionale: un campione del Mondiale 2006 si chiama fuori?

StrettoWeb

Dopo il rifiuto di Ranieri, comunicato già nella notte della vittoria azzurra contro la Moldova, è arrivato anche quello di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan sarebbe stato la prima alternativa a Sir Claudio, ma la trattativa non sembra essere stata nemmeno intavolata a causa dei suoi contatti con la Fiorentina: con grande probabilità, nel mese di luglio, Pioli lascerà l’Al-Nassr per tornare sulla panchina viola.

Sono rimasti in 3. Tutti amici di Buffon, 3 compagni che con lui hanno condiviso l’eroica epopea del Mondiale del 2006. Gennaro Gattuso, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. Quest’ultimo però, potrebbe chiamarsi fuori dai giochi: su di lui la Cremonese, neopromossa in Serie A, contatti ben avviati.

Lista ridotta a soli due nomi con Gennaro Gattuso che, in questo momento, sembra essere il grande favorito. Ci sono stati i primi contatti con la Federazione, a quanto filtra, parecchio positivi. Da ‘Ringhio’ è arrivata l’apertura alla panchina azzurra, Gravina deve sciogliere le ultime riserve. Certo, per come sono andate le cose fin qui, il colpo di scena potrebbe essere sempre dietro l’angolo…