Nuoto sincronizzato: Italica Sport nella storia, Reggio Calabria per la prima volta ai vertici nazionali

Podio nazionale per la squadra di nuoto sincronizzato dell’Italica Sport Reggio Calabria. Il prestigioso risultato è arrivato nella Manifestazione Nazionale di Nuoto Artistico (categoria Giovanissime, Esordienti B ed Esordienti A) che si è svolta a Loano dal 13 al 15 giugno. Per la prima volta Reggio Calabria e la Calabria ricoprono una posizione di spessore in una disciplina mai praticata nella città dello Stretto e di cui la società Italica Sport ne è pioniera. A brillare, nella competizione che si è svolta presso la piscina Doria Nuoto 2000, sono state Anna De Marco e Ilaria Ottomani. Le due sincronette, entrambe classe 2016, hanno conquistato un primo posto nel Duo tecnico categoria Giovanissime con punteggio 59.1957 nella fase eliminatoria ed un secondo posto nella fase finale totalizzando 60.0666. Risultati prestigiosi ottenuti con determinazione, eleganza e tanto entusiasmo.

Grande prova anche per il Trio tecnico categoria Giovanissime composto dalle atlete Ilaria Ottomani, Ilaria Zaminga e Anna De Marco. Grazie ad un bellissimo gioco di squadra. nonostante qualche piccola difficoltà dovuta alla loro giovane età, hanno ottenuto un ottimo punteggio negli elementi eseguiti, evidenziando al meglio le loro capacità tecniche. La prestazione all’interno del circuito nazionale ha messo in evidenza la crescita tecnica dell’intero settore sincro dell’Italica Sport. Un progresso costante che deriva da un lavoro di squadra costruito con passione, impegno e determinazione da parte di tutte le atlete e della loro allenatrice Giovanna D’ Amico che in tutti questi anni le ha guidate ed è stata per loro un punto di riferimento.

La soddisfazione della società

Grande soddisfazione anche per la società. “Siamo felici – ha dichiarato il presidente di Italica Sport Marco Francesco Polimeni – che l’impegno delle nostre giovani atlete sia stato ripagato da risultati così prestigiosi. Il loro spirito di sacrificio ha permesso all’Italica Sport di scrivere la storia per Reggio Calabria, una città dove siamo stati noi a portare una disciplina che prima degli ultimi anni non era mai stata praticata. Un ringraziamento speciale va all’allenatrice Giovanna D’Amico che con il suo instancabile contributo ha portato le nostre atlete a risultati di grande prestigio”.