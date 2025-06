Nuoto, manca poco all’evento targato Anzianotti in programma nelle acque di Diamante

StrettoWeb

Road to Cirella: ci siamo quasi. Continua il countdown e, quando mancano dieci giorni all’evento targato Anzianotti ASD che apre l’estate in acque libere, scendono in campo (anzi, in mare) i nostri due campioni: Bruno Aloe e Amaurys Pérez. Il decano nonché capitano della Nemo e il campione di pallanuoto, oltre che simpatia, si stanno già scaldando e invitano tutti all’Assalto all’Isola di Cirella (Diamante, Cosenza).

Le iscrizioni proseguono, la curiosità per l’ambitissimo pacco gara cresce e quindi non resta che segnare le date: 28 e 29 giugno, ultimo weekend del mese all’insegna dello sport, del divertimento sano e dell’inclusione in uno degli scenari naturali più suggestivi del litorale calabrese e oltre. La sfida, giunta alla sesta edizione, è sui 3 km di nuoto attorno alla bellissima isola della Riviera dei Cedri: un’esplosione di energia e bellezza per un fine settimana indimenticabile. La competizione è rivolta ad agonisti, master e atleti Fisdir (Federazione Sportiva Paralimpica) ed è organizzata dalla società cosentina in collaborazione con FIN Calabria. La gara è valida per il campionato italiano acquelibere.