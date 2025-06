‘Ndrangheta, colpo definitivo alla cosca Pesce di Rosarno: la Cassazione conferma le condanne | NOMI

StrettoWeb

Si chiude con la conferma dell’impianto accusatorio il processo “Handover”, che ha visto coinvolti vertici e affiliati della cosca Pesce di Rosarno. La Corte di Cassazione, come si legge sulla Gazzetta del Sud, ha rigettato o dichiarato inammissibili 19 dei 21 ricorsi presentati contro le condanne emesse in secondo grado dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, rendendo così definitive le pene per gran parte degli imputati. Solo per due di loro, Antonio Alessi e Giovan Battista Cacciola, è stato disposto un nuovo processo d’appello per la rideterminazione della pena.

L’indagine, scattata nel 2021 e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, ha visto operare in sinergia polizia, carabinieri e guardia di finanza. L’operazione prende il nome da due filoni investigativi paralleli – “Handover” e “Pecunia Olet” – che hanno documentato l’esteso potere della cosca Pesce non solo nel traffico di droga e nelle estorsioni, ma anche nel controllo degli appalti pubblici, in particolare nel porto di Gioia Tauro, e nel settore della grande distribuzione alimentare.

Le condanne definitive

Tra le condanne ora definitive figurano:

Rocco Pesce : 20 anni di reclusione

: 20 anni di reclusione Antonino Pesce (classe ’92): 20 anni

(classe ’92): 20 anni Antonino Pesce (classe ’91): 20 anni

(classe ’91): 20 anni Vincenzo Pesce (63 anni): 16 anni

(63 anni): 16 anni Savino Pesce : 10 anni e 4 mesi

: 10 anni e 4 mesi Giovanni Grasso : 10 anni e 8 mesi

: 10 anni e 8 mesi Giuseppe Antonio Ferraro : 10 anni

: 10 anni Giuseppe Cacciola : 11 anni e 4 mesi

: 11 anni e 4 mesi Cristian Pagano : 9 anni e 4 mesi

: 9 anni e 4 mesi Gioacchino Bonarrigo : 9 anni e 8 mesi

: 9 anni e 8 mesi Giuseppe Carmine Cannatà : 9 anni e 4 mesi

: 9 anni e 4 mesi Pasquale Loiacono : 8 anni

: 8 anni Domenico Bellocco : 6 anni e 8 mesi

: 6 anni e 8 mesi Rocco Bellocco : 6 anni e 8 mesi

: 6 anni e 8 mesi Salvatore Consiglio : 6 anni e 8 mesi

: 6 anni e 8 mesi Francesco Benito Palaia : 4 anni e 5 mesi

: 4 anni e 5 mesi Salvatore Ferraro : 4 anni e 5 mesi

: 4 anni e 5 mesi Domenico Preiti : 2 anni

: 2 anni Antonio Corrao: 1 anno e 8 mesi

Un sistema mafioso ramificato

Secondo l’accusa, la cosca Pesce avrebbe esercitato un controllo capillare sul territorio, condizionando l’economia legale e infiltrandosi in settori strategici come quello degli appalti pubblici – in particolare quelli gestiti dall’Autorità portuale di Gioia Tauro – e della grande distribuzione, grazie a presunti accordi con imprenditori collusi. Le attività illecite andavano dalla gestione degli appalti alle estorsioni legate alla compravendita dei terreni, fino alla droga.

Il processo “Handover” si inserisce nel solco dell’operazione “Recherche” del 2017, che aveva già colpito duramente la cosca rosarnese. Con le condanne ora definitive, viene sancita una nuova, importante vittoria della magistratura antimafia calabrese contro uno dei clan più radicati della Piana di Gioia Tauro.