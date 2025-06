Montalto Uffugo: XC Night, sfida sotto le stelle il 21 giugno

StrettoWeb

L’estate a Montalto Uffugo si accende di sport e adrenalina con un evento che sicuramente entusiasmerà residenti e visitatori. Sabato 21 giugno, la città si prepara ad accogliere la prima edizione dell’XC NIGHT, una gara urbana di mountain bike in notturna che si preannuncia spettacolare. Organizzata con passione dagli “Anzianotti” e con il patrocinio del Comune di Montalto Uffugo, questa iniziativa è una novità assoluta per il territorio.

Grande soddisfazione per il sindaco Biagio Faragalli: “Siamo felici di ospitare questa manifestazione sportiva, per la prima volta nel centro storico di Montalto Uffugo. Un’iniziativa importante che promuove non solo lo sport nella nostra città ma anche un percorso culturale. Come amministrazione stiamo puntando molto sul far conoscere il centro storico a 360°, guardando alla sfera gastronomica, culturale, religiosa, naturalistica e sabato lo faremo anche da un punto di vista sportivo ospitando quasi 40 atleti che si cimenteranno fra le bellezze del nostro borgo, valorizzando lo splendido centro storico. E’ la prima di tante manifestazioni di questo tipo ma vogliamo continuare a lavorare per promuovere la nostra amatissima città anche nel segno dello sport”.

Sulla stessa linea d’onda il consigliere delegato allo Sport, Piero Parisano: “Si tratta di una manifestazione sportiva e di un evento che si svolgerà per la prima volta a Montalto Uffugo, difatti, in precedenza, mai è stata presa in considerazione un’opportunità di questo genere che ha un doppio fine, la valorizzazione del territorio e la promozione di un sport considerato di nicchia. La mia volontà, insieme a quella dell’intera amministrazione comunale, è quella di non lasciare indietro nessuno, e far sentire tutti gli appassionati sportivi fieri di appartenere allo stesso universo. La corsa di Mountain bike all’interno del nostro centro storico va in questa direzione e per la prima volta un evento di questo tipo viene messo al centro delle manifestazioni estive. Ringrazio il sindaco, la giunta e l’assessore al Turismo, nonché tutta l’amministrazione comunale per aver accolto con grande entusiasmo l’iniziativa così come l’associazione “Anzianotti” per la grande disponibilità. Invito tutti i cittadini ed in particolare gli sportivi, a partecipare martedì 17 giugno alla conferenza presentazione dell’evento e naturalmente, sabato 21, ad assistere alla gara”.

La presentazione ufficiale

L’attesa per l’evento è tanta, e per fornire tutti i dettagli, si terrà una conferenza stampa di presentazione martedì 17 giugno alle ore 18:00 presso la sala di rappresentanza del Comune di Montalto Uffugo. Saranno presenti figure chiave dell’amministrazione e dell’organizzazione: il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, il consigliere Piero Parisano con delega allo sport, l’assessore Silvio Ranieri, e un referente dell’ASD Anzianotti. Sarà l’occasione per scoprire tutti i retroscena di questa innovativa competizione.

Una sfida urbana sotto le stelle

L’XC NIGHT non è una semplice gara, ma una vera e propria esperienza che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio. Con partenza alle ore 20:20, gli appassionati delle due ruote affronteranno un’ora di corsa continua all’interno del centro storico di Montalto Uffugo. Il percorso, che prende il via da Piazza Enrico Bianco, si snoderà attraverso le incantevoli vie del paese, permettendo ai partecipanti di pedalare tra le sue bellezze storiche e architettoniche, tutte splendidamente illuminate per l’occasione. Sarà una sfida urbana al chiaro di luna, tra vicoli suggestivi, salite impegnative e tanta, tantissima energia. Sarà un modo inedito e dinamico per scoprire e valorizzare il patrimonio di Montalto Uffugo, trasformando il suo cuore antico in un palcoscenico per lo sport.

Non solo gara: festa e divertimento per tutti

L’XC NIGHT non sarà solamente una competizione, ma un vero e proprio evento pensato per coinvolgere l’intera comunità, offrendo una serata di festa e intrattenimento per tutti. Al termine della gara, le performance degli atleti verranno celebrate con le premiazioni, un momento per riconoscere l’impegno e la passione. Saranno presenti stand gastronomici dove si potranno gustare deliziose specialità locali. E per garantire che il divertimento non manchi, la serata sarà animata da musica e varie forme di intrattenimento, assicurando allegria per grandi e piccini. Tutto questo farà dell’XC NIGHT un appuntamento davvero imperdibile per l’intera comunità. Preparatevi a vivere una notte indimenticabile a Montalto Uffugo, un’esperienza che unisce sport, storia e tanta allegria.