Nasce “Un Mister per Eroe”: il corso BLSD che trasforma gli allenatori in custodi della vita. Tappe anche in Calabria

Un allenatore può fare molto di più che guidare una squadra: può diventare un vero e proprio custode in campo. È con questo spirito che nasce “Un Mister per Eroe”, il corso BLSD voluto da Allen Tempestini, osservatore della ACF Fiorentina per la Calabria, e promosso da Pasquale Vita presidente dell’ASD Firenze di Vita. L’iniziativa punta a formare tecnici e operatori sportivi non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano e sociale.

Il progetto ha previsto quattro tappe durante il mese di giugno. Si tratta di un’opportunità concreta per imparare le manovre salvavita fondamentali in caso di emergenza: ogni sessione ha previsto un programma strutturato che ha consentito ai partecipanti – in particolare allenatori, tecnici sportivi, dirigenti di società dilettantistiche e operatori del mondo sportivo – di acquisire competenze essenziali nella rianimazione cardiopolmonare e nell’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) grazie a dei corsi patrocinati dalla Croce Rossa.

Il calendario

Calendario degli appuntamenti:

13 giugno – Campo Calabro

Squadra ospitante ASD Campese presso lo stadio “Parrinello-Repaci”.

Squadra ospitante CSPR ’94 presso lo stadio “Dicone” di Caulonia.

Squadra ospitante Ludos Vecchia Miniera presso lo stadio “La Corte” Ludos Sport Center.

Squadra ospitante Nuova Bulldog Vibo SSD – di recente affiliata alla Fiorentina – presso lo stadio “R. Marzano”.

Ogni giornata è stata divisa in due momenti

mattina (8:30 – 14:00): formazione teorico-pratica BLSD condotta da formatori autorizzati dalla Croce Rossa con rilascio di certificazione;

pomeriggio: tornei di calcio giovanile riservati alla categoria

Esordienti ospitati da alcune Scuola Calcio che hanno sposato il progetto e autorizzati dal comitato regionale LND-FIGC. Questi tornei hanno rappresentato un’occasione ancora più speciale per i giovani atleti classe ’12 e ’13: i migliori, selezionati dallo scouter dei gigliati, potranno partecipare al prossimo stage ufficiale della Fiorentina.

Anche Pasquale Vita, che ospita due incontri nel suo Ristorante La Corte, sostiene con convinzione il progetto: “Un Mister per Eroe vuol dire che un mister oggi non è solo una guida tecnica, ma spesso un esempio, un educatore e, se necessario, un primo soccorritore. Ecco perchè è molto più di un corso: è una missione. Un investimento nel valore della prevenzione, della responsabilità e del coraggio. In campo, ma soprattutto nella vita… per proteggere i sogni dei nostri giovani atleti”.

Una partecipazione significativa, segno di una crescente consapevolezza dell’importanza del primo soccorso nello sport. Con più di 20 scuole calcio coinvolte e oltre 55 tecnici iscritti, Reggio Calabria si fa ancora una volta portavoce di un modello sportivo che unisce passione, formazione e responsabilità civile.