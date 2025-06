Il messinese Giovanni Remigare scelto per raccontare il concerto di Bruce Springsteen a San Siro

StrettoWeb

Il prossimo 3 luglio, Giovanni Remigare, originario di Spadafora (Me), sarà inviato allo Stadio San Siro di Milano per seguire da vicino il concerto-evento di Bruce Springsteen, considerato uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Il noto presentatore e conduttore televisivo messinese è stato scelto per realizzare un reportage tra i fan e dentro l’atmosfera del concerto, confermandosi ancora una volta come uno dei volti più apprezzati del panorama della conduzione e del giornalismo di spettacolo in Sicilia e non solo.

Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per Remigare, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per versatilità, professionalità e capacità comunicativa, gestendo con naturalezza eventi di ogni genere — dal palco, dallo studio televisivo e anche dietro le quinte. Dopo aver presentato con successo numerosi eventi live, trasmissioni TV e manifestazioni pubbliche, questa nuova esperienza lo porterà al centro di una serata che si preannuncia memorabile, rafforzando il suo ruolo di riferimento nel mondo della comunicazione e dell’intrattenimento.