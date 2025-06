“Messina Street Fish”: presentata a palazzo Zanca la kermesse che si terrà a Capo Peloro

StrettoWeb

Il “menu” della kermesse del gusto è completo: cibo, musica e spettacoli attendono cittadinanza e turisti nello scenario dell’Arena di Capo Peloro. Il ‘Messina Street Fish’ edizione 2025 è stato presentato oggi a palazzo Zanca dall’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e dall’amministratore di Eventivamente Alberto Palella. Il taglio del nastro della manifestazione, patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dall’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi e da Eventivamente, è previsto giovedì 26 giugno, alle ore 18.30, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore Finocchiaro. Il village rimarrà aperto sino a domenica 29 giugno, dalle 18.30 all’1, per concludersi con la premiazione dei tre street fooder e delle tre specialità più gradite ai visitatori, insieme a diversi premi speciali.

Le parole di Finocchiaro

“Messina Street Fish – dichiara l’assessore Finocchiaro, che in apertura della conferenza ha portato il saluto istituzionale del sindaco Basile – rappresenta uno strumento di marketing territoriale per valorizzare Messina e le sue eccellenze enogastronomiche, rendendola sempre più attrattiva e contenitrice di eventi. L’Arena di Capo Peloro è una delle aree più suggestive della città. Messina Street Fish propone appunto alcune delle nostre eccellenze gastronomiche ma nel suo ricco programma anche musica e spettacoli con live band e dj set nel contesto di un village aperto a tutti. Il legame cultura-musica si accompagna ai sapori della nostra terra e crea un mix che contribuisce allo sviluppo economico e alla promozione turistica della nostra Città. Raccomandiamo a tutti di acquistare i token in prevendita per evitare lunghe code”.

L’intervento di Palella

“Novità di quest’anno i token sostenibili – spiega l’amministratore di Eventivamente Palella, che ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il contributo all’organizzazione –. Un’azione che abbiamo voluto attivare con grande convinzione, anche per celebrare il valore naturalistico del luogo nel quale si svolge l’evento e che da poco è stato premiato con la Bandiera Blu. I token, che saranno utilizzati all’interno del Village, sono realizzati da plastica riciclata dal mare, soprattutto dal recupero di reti abbandonate dai pescherecci. Il valore della nostra iniziativa – aggiunge Palella – è anche quella di lanciare un messaggio che guardi sempre al rispetto e alla valorizzazione dei territori. Tornare a Capo Peloro significa, ancora una volta, saldare il rapporto tra le due sponde dello Stretto, guardando a questa area importantissima sul piano estetico, ma anche sul piano sociale ed economico. Presenti ventisette operatori del gusto”.

LO SHOW – Ventisette i point del gusto dislocati all’interno del village di Capo Peloro. Specialità esclusive e accuratamente selezionate che variano dal dolce al salato non solo di pesce, per accontentare tutti i palati con diverse gustose proposte gluten free e quindi massima attenzione per i celiaci. Il programma completo degli street fooder e le proposte gastronomiche sono sulla pagina Facebook di Eventivamente (www.facebook.com/messinastreetfoodfest.it).

COME RAGGIUNGERE IL MSF – Il metodo più comodo per arrivare al village è utilizzare i mezzi pubblici. È possibile usare la linea 1 che si estende da Giampilieri a Torre Faro. La linea ha una frequenza giornaliera, dal lunedì al sabato, di 15 minuti, mentre la domenica di circa 30. Di seguito tutti gli orari ufficiali: https://www.atmmessinaspa.it/linea.php?tipo=1&lin=1&rnd=53. Per coloro che arrivano con auto e altri mezzi privati è operativo il parcheggio ‘Torre Morandi’.

MUSICA E SPETTACOLI – “Messina Street Fish” è anche musica e spettacolo. Bravissimi artisti di strada da tutta la Sicilia si esibiranno durante i quattro giorni, grazie alla Compagnia dei Joculares, per poi dare spazio alla musica delle migliori band live sul palco dell’arena e ai dj set.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Giovedì 26 – ore 18,30 Inaugurazione e taglio nastro.

Dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

20.30 dj set: Luciano Fiorino.

21.30 live band: Gli Approssimativi.

23.30 dj set: Luciano Fiorino.

Venerdì 27 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Il Circo equilibrato” a cura della Compagnia Joculares.

20.30 dj set: Piero Mazzù.

21.30 live band: La Soluzione.

23.30 dj set: Piero Mazzù.

Sabato 28 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

20.30 dj set: Alfredo Reni.

20.30 live band: Katia Croce – Kc Project e Assioma Band.

23.30 dj set: Alfredo Reni.

Domenica 29 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Con – Tatto” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Santino Villari.

21.15 live band: I Camurria.

23.15 Premiazione Street Fooder piu graditi e premi speciali.

23.30 dj set: Santino Villari.