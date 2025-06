Messina senz’acqua, le precisazione di Enel: “le interruzioni di energia non dovrebbero causare malfunzionamenti alle pompe degli impianti idrici”

StrettoWeb

In merito ai recenti disservizi elettrici che hanno interessato la rete elettrica di Messina, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, ritiene opportuno precisare “che gli episodi segnalati sono diretta conseguenza delle elevate temperature registrate, che hanno generato alcune brevi e temporanee interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica”. La Società precisa, inoltre, “che queste interruzioni non dovrebbero causare malfunzionamenti alle pompe degli impianti idrici gestiti da AMAM, salvo in assenza delle protezioni tecniche comunemente disponibili per prevenirli”.

E-Distribuzione sottolinea “che le interruzioni verificatesi, seppur spiacevoli, rientrano nella fisiologia del sistema di distribuzione dell’energia , soprattutto in condizioni climatiche avverse, come nel caso in questione. In uno spirito di piena collaborazione con AMAM, E-Distribuzione ha fin da subito offerto il proprio supporto per fornire chiarimenti sull’accaduto e condividere soluzioni tecniche volte a migliorare la resilienza degli impianti dei clienti”. La Società conferma inoltre “il proprio impegno costante nel rafforzare la qualità e l’affidabilità del servizio di distribuzione, pur ribadendo che alcune interruzioni, come quelle verificatesi, non sempre sono prevedibili”.