Messina, sabato la Festa Italiana della Musica 2025

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha iscritto la città di Messina tra i comuni italiani che propongono a livello locale la “Festa Italiana della Musica”, edizione 2025. L’evento, co-organizzato dal Comune di Messina e dalla Fondazione Messina per la Cultura, insieme al Teatro di Messina ente autonomo regionale, al Conservatorio A. Corelli, alla Brigata Meccanizzata AOSTA, alla Biblioteca Regionale ed alcune associazioni proponenti, si svolge sabato 21 giugno, per festeggiare con la musica il solstizio d’estate. Obiettivo della Festa della Musica è diffondere i valori della musica e le esibizioni degli artisti rese, per principio, all’insegna della gratuità.

L’Amministrazione comunale, per il tramite dell’assessorato alla Politiche Culturali, e la Fondazione Messina per la Cultura hanno coordinato il calendario degli spettacoli e delle esibizioni proposti in varie location.

La Giornata Europea della Musica nacque a Parigi il 21 giugno 1982 prevedendo, su tutto il territorio francese, l’esibizione di musicisti giovani e meno giovani nelle piazze, negli spazi urbani e nei giardini. Dal 1985 si celebra in quasi tutte le città europee; in Italia arrivò prima a Roma e poi a Napoli ed è promossa dal consiglio dei Ministri e dal ministero della Cultura con l’adesione di numerosi comuni italiani.

Programma

PIAZZA DUOMO – ore 11.30

Intervento musicale della Banda della Brigata Meccanizzata AOSTA.

S. MARIA ALEMANNA – ore 17.00

SCUOLE IN MUSICA, a cura di Progetto Suono con la partecipazione degli Istituto Scolastici AINIS, BISAZZA, PAINO, CANNIZZARO, GALATTI, PARADISO e dell’ACCADEMIA ON STAGE.

PALACULTURA AUDITORIUM – ore 18.00

Classica & Cinema – Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina

Direttore Nazzareno De Benedetto

Tutor d’orchestra: Giovanni Alibrandi, Cettina De Benedetto, Daniele Testa, Daria Grillo, Roberto Salmeri. Con la partecipazione straordinaria di The Gabriels.

TEATRO VITTORIO EMANUELE, SALA LAUDAMO – ore 18.30

Concerti a cura dell’Ente Teatro, Conservatorio A. Corelli e Liceo Musicale “E. Ainis”.

PIAZZA CAIROLI – ore 19.00

Intervento musicale della Banda della Brigata Meccanizzata AOSTA.

PIAZZA LO SARDO (Del Popolo) – ore 19.30

POPOLI IN FESTA, a cura di MP Eventi.

Con la partecipazione delle Comunità Etniche locali

PALACULTURA ARENA CICCIO’ – ore 20.00

LA MUSICA PER LA LINGUA SICILIANA, a cura dell’Associazione ARB e AUCLIS.

Con la partecipazione di Sicilia e Dintorni, Sarva la Pezza, Barbara Arcadi, Enzo Caruso, Adriana Salemi, Filippo Cavallaro.

BIBLIOTECA REGIONALE, Sala Lettura – ore 10.00 e ore 17.30

Incontri di studio con momenti laboratoriali e performance musicale dal vivo serale.