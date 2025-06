Messina, presentato il programma delle iniziative religiose e civili in onore di Sant’Antonio

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca, a Messina, il calendario di iniziative religiose e civili promosse in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. Sono state presentate le attività in programma nell’ambito della “Notte Bianca per Sant’Antonio” e della tradizionale Processione con il Carro Trionfale. L’evento è promosso dal rettore della Basilica, padre Mario Magro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Comune di Messina.

“Appuntamento molto sentito”

“La Notte bianca per Sant’Antonio – ha dichiarato il sindaco Basile – è un appuntamento molto sentito in città, che si rinnova ogni anno nel segno della fede e della tradizione nel nome del grande Santo taumaturgo. Per la nostra cittadinanza, per i turisti e per i visitatori è un appuntamento solenne e religioso che consente anche di vivere serate spensierate all’insegna della socializzazione e della gioia. Il programma, ancora una volta, è abbastanza ricco e variegato, unendo nel suo calendario fede, religione e devozione, ma anche spettacoli, musica, cultura, arte, degustazioni e tanto altro, come ho avuto modo di visionare nelle tante locandine diffuse in città”.

Le parole di Minutoli

L’assessore Minutoli ha evidenziato: “insieme al Sindaco e ai miei colleghi di Giunta, sono lieto di supportare e dare il mio contributo per l’allestimento di un cartellone così ampio che richiede una macchina organizzativa complessa. Ringrazio il comparto del Volontariato di Protezione Civile per il suo enorme contributo. Da giovane ho frequentato la Basilica di Sant’Antonio e quindi sono particolarmente legato a questo evento religioso a cui si aggiunge un’intensa attività ludico-ricreativa”.

Le parole di Padre Magro

Padre Magro, nel ringraziare il sindaco Basile, gli assessori Massimiliano Minutoli, Massimo Finocchiaro e tutti coloro che collaborano all’organizzazione degli eventi, ha illustrato, insieme alla presentatrice Teresa Impollonia, il programma della manifestazione, specificando che: “chi visiterà in questi giorni la Basilica potrà ottenere l’Indulgenza Plenaria, nell’ambito dell’Anno Santo, che la Chiesa sta celebrando. Il medico chirurgo Enrico Gringeri, originario di Messina, figura di rilievo internazionale nel campo della chirurgia epatobiliare e dei trapianti di fegato, riceverà il primo premio Sant’Antonio e Sant’Annibale, dedicato alla solidarietà, alla carità e alla fratellanza universale”.

Programma

Dallo scorso 4 giugno ha inizio la Solenne Novena di Sant’Antonio con l’esposizione delle reliquie del Santo nel busto reliquiario e l’accoglienza dei pellegrini.

Giovedì 12 giugno, vigilia della festa di Sant’Antonio, partirà la lunga e intensa devozione antoniana della città dello Stretto. Alle ore 18,00 primo grande appuntamento con la benedizione dei bambini con l’Atto di affidamento al Santo di Padova, nella Santa Messa sarà consegnato lo scapolare benedetto di S. Antonio. Accensione del Cero Votivo, a cura della Cereria Impellizzieri. Benedizione degli abiti votivi del Santo.

Alle ore 21 II edizione della drammatizzazione della vita di Sant’Antonio: “ANTONIO DEI MIRACOLI”, evento curato dall’attrice e regista Katiuska Falbo e da altri artisti, provenienti da Palermo.

Venerdì 13 giugno, Solennità di Sant’Antonio di Padova. Nella Basilica antoniana, grande pellegrinaggio di migliaia di devoti del Santo taumaturgo che giungeranno, come ogni anno, dalla Sicilia, dalla Calabria e da altre Regioni italiane. Per molti sarà l’occasione per rendere omaggio alla miracolosa statua di Sant’Antonio, fatta realizzare ed intronizzare da S. Annibale nell’abside del Santuario da lui costruito, statua rimasta incolume nel terremoto del 1908. Per venire incontro ai tanti devoti antoniani che giungeranno nel Santuario sono state programmate 9 Sante Messe durante l’arco della giornata, a partire dalle 7,00 sino alle 19. Inoltre il Santuario rimarrà aperto anche nelle ore pomeridiane. Nel cortile antoniano si potrà visitare il Carro Trionfale del Santo che uscirà in processione domenica prossima, trainato da pellegrini e tiratori. Alle 19,00, il Vescovo Mons. Giuseppe Sciacca, già segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, celebrerà il solenne Pontificale della festa e guiderà la breve processione delle reliquie davanti la Basilica. Come da tradizione verranno distribuiti oltre 7.000 panini del cosiddetto “Pane di Sant’Antonio” durante l’intera giornata, sarà possibile l’Offerta dei Gigli da parte dei devoti all’altare del Santo. La Basilica di Sant’Antonio rimarrà aperta dalle 6,30 sino alle 22. Le celebrazioni si concluderanno alle 20.30 con l’omaggio musicale della banda di Larderia.

Sabato 14 giugno Giornata Giubilare della Riconciliazione nell’Anno Santo. Alle 17.30 ritrovo presso la parrocchia di San Clemente e cammino penitenziale con preghiere e canti verso la Basilica di S. Antonio. Ore 18 solenne Santa Messa della Riconciliazione. Benedizione dei Tiratori del Carro Trionfale di Sant’Antonio.

Sabato 14 giugno 12ª edizione della NOTTE BIANCA PER SANT’ANTONIO dalle 20 all’1 della notte. La Basilica rimarrà aperta sino all’1 di notte tra visite al Santo dei Miracoli, musei, Cripta S. Annibale e una serie di concerti musicali che avranno inizio dalle 20 sino alle 00.30. Concerti dei cantanti Los Locos e Cecilia Gayle.

Domenica 15 giugno, alle 19.30, è il grande giorno della Processione con il CARRO TRIONFALE del Santo per le vie della città di Messina. Per la processione sarà presente Sua Eminenza Rev.ma il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero Vaticano per le Chiese Orientali. Il Cardinale, alle 11, celebrerà il solenne Pontificale nella basilica antoniana, alla presenza delle Autorità. In serata durante l’avvio della processione verrà assegnata al Cardinale un’opera “La Genesi” di particolare pregio. Libro d’artista che è in linea con la missione del Cardinale, tutelare i diritti e il patrimonio spirituale e culturale delle Chiese orientali; favorire il dialogo ecumenico e sostenere le comunità nei territori del Medio Oriente, dell’Europa orientale, dell’India e dell’Africa nordorientale, spesso colpite da guerre, persecuzioni e instabilità. L’opera verrà consegnata dall’Associazione italiana La Memoria dell’Arte.

Alle 21.15 Benedizione ai pellegrini e devoti su via Santa Cecilia. Alle 21.30 i fuochi d’artificio e a seguire lo spettacolo del duo comico TOTI E TOTINO in via Santa Cecilia.

EVENTI NOTTE BIANCA PER SANT’ANTONIO.

Sabato 14 giugno 2025

20,00–1,00

Basilica Santuario S. Antonio

Ore 20–24 Apertura straordinaria dei Musei della Basilica e del Quartiere Avignone 1878.

CONCERTI in Basilica:

Ore 20.00 Concerto del Corelli Trombone Quartet, Bartolo Ismaele Fazio, Silvia Martorana, Antonio Prochilo e Giuseppe Ruggeri;

Ore 21.15 Concerto di Sergio Totaro pianista e clarinettista, Bonanno Daniela soprano, del Conservatorio Corelli di Messina;

Ore 22.00 Concerto del tenore Davide Benigno accompagnato al pianoforte;

Ore 22.30 Esibizione del giovane artista messinese Italo Bartolomeo Fucile, reduce dalla trasmissione di Rai Uno The Voice Kids;

Ore 23.00 Concerto del maestro Piero Blanca al pianoforte;

Ore 23.45 Concerto della pianista Stefania La Manna, i Tre Preludi di Georg Gershwin;

Cortile Antoniano, Mostra fotografica sulla Processione di Sant’Antonio nei 118 anni di storia;

Chiesa e chiostro dello Spirito Santo

Ore 21.00 Concerto del Coro “Exsultate Jubilate” diretto da Nazareno De Benedetto;

Ore 21.45–23.30 Visite guidate al Chiostro del 1100 e Museo Santuario Madonna del Carmine;

Ore 20–24 Apertura straordinaria della Chiesa, Biblioteca e Campanile

Parrocchia S. Nicolò all’Arcivescovado, apertura sino alle 24

“Segmenti”. Esposizione di quadri.

Opere di Simona Maria Francesca Abate. Ore 20 intervista alla pittrice

“Scorci e squarci”. Galleria fotografica.

Scatti di Elia Turiaco. Ore 21 intervista al fotografo

Interventi musicali

Largo Avignone e Scalinata

Ore 21.15 Gran Galà della Notte Bianca per oltre 3 ore di spettacolo

Davide Benigno, tenore.

Mariastella Genovese, cantante

Riccardo Pirrone, cantante

Diletta Alibrandi, cantante

Vito Lo Duca (NEROZERO), cantante

Gustavo Lampi, cantante

Spettacolo musicale di musica latino-americana dei Los Locos,

Presentatore: Josè Villari; Paolo Cardile, fiorista

Piazza Annibale Maria Di Francia

Ore 21.15 Spettacolo New Music art, presenta Teresa Impollonia.

Esibizioni di ballo a cura di ASD FANTASY DANCE.

Maria Carola Giardina, cantante,

Manuel D’Angelo, cantante

Samuel Agrillo, cantante

Rosario Magazzù, cantante

Band in concerto: Blackout.

Concerto della cantante costaricana Cecilia Gayle.

Piazza Lo Sardo (ex del Popolo)

Ore 21.15 Spettacolo a cura di Lillo e Patrizia Alessandro, musica e danza per oltre 3 ore di spettacolo. CDR Music Accademia di Canto di Italiano e Trifirò

Scuole di Danza: Corazon Latino, Global Fitness, Team di Zumba Sueno de Bailar, Mambo Y Son, Team Diablo, Sine Master, Baile De Corazon, New Smile Art, Happy Dancing, A51, Cuban Dance 35, Mambo Dance Studio, F.G. Dance, Baila Conmigo, Soljey, Carioca.

Via Cesare Battisti e Via Antonio Martino

Ore 21.15–00.30 Artisti di Strada:

Spettacolo circense su trapezio di Riccardo Strano.

Trampolieri musicisti itineranti.

Show “LULA TRIBAL” Artisti del fuoco.

Super eroi in strada, figuranti che passeggiano.

Musica dal vivo nei Bar:

La Perla Nera esibizione band Mokanta Star, ore 21.30 spettacolo del fuoco

Casa dello Studente, esibizione della Band JUST IN TIME, ore 22.00

secondo spettacolo del fuoco

Bar Avignone, William Coffe e La Lumachina.

Mostra del bus storico di Rosaria Giorgianni.

Esposizione di artigiani locali, hobbisti.

Musica con DJ set su pullman dell’ATM.

Via Aurelio Saffi

Ore 21.15–00.30 Musica e Danza della “Filipino Catholic Community di Messina”

Via Nino Bixio

Ore 15–24 Mosaici artistici in strada a cura dell’Associazione Paradisea di Camaro Superiore.

Via Santa Cecilia

Ore 21.00–22.30–23.45–00,45 Spettacolo lumino-musicale delle luminarie artistiche di Giuseppe Lo Faro di Catania.

Bande Musicali in concerto: “SANTA CECILIA” di Santo Stefano Medio e “GIUSEPPE VERDI” di Faro Superiore.

Musica dal vivo Band “GIOVANI ROG”, vicino al bar “Baretto”.

Via Santa Cecilia alta

Street food, nei giorni 13, 14 e 15 giugno, ore 10-24

Via Antonio Martino

Ore 21.30 Musica e Danza della comunità srilankese della città.