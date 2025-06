Messina, premiati i tre ragazzi vincitori del Contest “RaccontaMe”

StrettoWeb

Gli assessori alle Politiche Giovanili Liana Cannata e alle Politiche Culturali Enzo Caruso, insieme al presidente della Commissione Cultura Raimondo Mortelliti, hanno premiato oggi a palazzo Zanca gli alunni Lara Cutugno, Riccardo Inferrera e Andrea Restuccia vincitori del Contest “RaccontaMe”, promosso dagli Assessorati alle Politiche Culturali e alle Politiche Giovanili, e finalizzato alla riscoperta e alla divulgazione, in modalità originale, dei luoghi e dei personaggi della città di Messina. I tre alunni, appartenenti alla III G dell’indirizzo scientifico del liceo Archimede, sono stati accompagnati a palazzo Zanca dai professori Maria Longo e Salvatore Caruso, insieme agli altri compagni di classe.

Le parole di Cannata

“L’iniziativa del Contest ‘RaccontaMe’ – evidenzia l’assessore Cannata – è stata voluta dal mio Assessorato, insieme a quello del collega Caruso, d’intesa con il sindaco Federico Basile, per riscoprire e diffondere le bellezze, la storia e i personaggi celebri della nostra città, attraverso il linguaggio comunicativo (media, web e social) di voi giovani. Ripartire dalla memoria del passato consente anche di costruire un futuro migliore. I giovani, di generazione in generazione, devono diventare custodi della memoria storica di Messina. La scelta del Duomo, del Campanile e della Fontana di Orione, raccontata in modo simpatico e divertente, è risultata vincente”.

Le parole di Caruso

“Insieme alla collega Cannata – ha aggiunto l’assessore Caruso – vi porgiamo il saluto istituzionale del sindaco Basile. La visione del Contest ‘RaccontaMe’ si rivolge a tutte le fasce d’età e soprattutto a voi giovani attraverso formule, linguaggi e video che rimangono impressi nella memoria di tutti, come dimostrano le 10.200 visualizzazioni online. Mostre, convegni e conferenze sono metodologie diverse di comunicazione rispetto al mondo smart dei giovani di oggi e l’Amministrazione comunale vi rende sempre partecipi e protagonisti delle sue iniziative”.

I tre vincitori hanno spiegato che “La scelta di un video divertente, leggero e dinamico non è stata casuale, come dimostrato dalle oltre diecimila visualizzazioni”. Dopo la visione del video, i tre ragazzi sono stati premiati dagli assessori Cannata e Caruso e dal presidente Mortelliti.