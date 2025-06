Messina, “Notte Bianca 2025” a Contesse per il Centenario della Chiesa Immacolata

StrettoWeb

Contesse si prepara a vivere un evento straordinario: sabato 7 giugno 2025, in occasione del Centenario della Chiesa Immacolata, si terrà la “Notte Bianca 2025”, promossa dalla Parrocchia Immacolata di Contesse, guidata da Padre Cleto D’Agostino, patrocinato e con il supporto del Comune di Messina e la II Municipalità, in collaborazione con l’associazione Musica Perbene, e partner istituzionali, culturali e tecnici. L’iniziativa, presentata ufficialmente nei giorni scorsi a Villa De Pasquale, alla presenza del sindaco Federico Basile e del presidente della II Circoscrizione Davide Siracusano, si inserisce nel quadro delle attività promosse per valorizzare le realtà periferiche attraverso momenti di aggregazione e partecipazione attiva.

Grande è stato il supporto dell’Amministrazione comunale, che ha affiancato l’organizzazione in tutte le fasi, grazie all’impegno degli assessorati competenti: l’Assessorato ai Grandi Eventi e alle Attività Produttive, guidato da Massimo Finocchiaro, ha garantito il coordinamento e l’integrazione delle iniziative economiche e di spettacolo; il supporto logistico e di sicurezza è stato assicurato dalla Protezione Civile comunale sotto la direzione dell’assessore Massimiliano Minutoli; e l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, con Enzo Caruso, per l’aspetto culturale dell’evento. Un contributo significativo sarà assicurato anche dalle Società partecipate comunali, ciascuna per le proprie competenze, al fine di garantire il miglior svolgimento dell’evento. Si ringrazia, inoltre, il Museo Regionale “Accascina” di Messina che, con il supporto della direttrice Marisa Mercurio, ha autorizzato l’apertura di Villa De Pasquale, inserita tra le sedi della manifestazione.

Un evento, dunque, che rappresenta una concreta espressione della vicinanza dell’Amministrazione comunale alle Municipalità, nella convinzione che le periferie debbano essere protagoniste della vita culturale e sociale della città.

Il programma articolato dal 7 al 10 giugno, prevede un ricco calendario di appuntamenti che animeranno il quartiere di Contesse per quattro giornate all’insegna della cultura, della musica, della spiritualità e della condivisione. Oltre alla “Notte Bianca” di sabato 7, cuore pulsante dell’iniziativa, il cartellone si sviluppa con eventi religiosi, spettacoli dal vivo, momenti dedicati ai bambini, esposizioni e incontri culturali.

Sabato 7 giugno: “NOTTE BIANCA 2025” CHIESA CALISPERA – scoperta dei tesori nascosti della Calispera; esposizione icone sacre e copia Sacra Sindone; mostra fotografica e dipinti; mostra e racconti storici a cura di Ciccio Gallo e Salvatore Di Giorgio; esibizioni musicali a cura degli allievi dell’I.C. “S. D’Acquisto”; esibizione del Mago Cristian; e lancio di lanterne volanti.

PIAZZA LAX EX PIAZZA SAN FRANCESCO: ore 19.00, inaugurazione panchina “lilla”, a cura del Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio” e inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione fontana senatoriale.

CHIESA IMMACOLATA: ore 18.00, Santa Messa; alle 19.30, sfilata del corpo bandistico della “Brigata Meccanizzata Aosta” lungo via Marco Polo; ore 20.30, esibizione musicale della “Barbara Arcadi Band”, e mostra arredi sacri all’interno dei locali della Chiesa.

VILLA DE PASQUALE: dalle ore 19.30, visita e informazioni storiche della prestigiosa villa a cura degli alunni dell’I.C. Giuseppe Catalfamo; concerto ensemble “De Ma” dell’I.C. Leopardi; e danze e balli ottocenteschi a cura della Società di danza Messina diretta dal maestro Fabio Mollica;

ISTITUTO POLIMENI ZUMBO: dalle ore 19.30, dodici scuole di ballo con la direzione artistica Proscia proporranno baby dance e tornei per bambini di tutte le età; esibizione Jamboo spettacolo Malambo Fantasia con balli latinoamericani e spettacolo di magia; alle 23.00, concerto di Richy Portera.

INIZIATIVE VARIE VIA MARCO POLO: concerto di violino, area food e beverage con rotazione musicale DJ set; karaoke, giochi e animazione; stand artistici con esposizioni di pittura dal vivo e culturali; esibizione di artisti di strada, illusionisti, trampolieri e mascotte; artisti sax e voce in piazza Lax, esposizione 500 team Messina, Vespa Club Messina, Harley Davidson e S.A.M. Group; hobbisti ed espositori di prodotti tipici locali.

Domenica 8 giugno: PIAZZA CHIESA IMMACOLATA, alle ore 21, Karaoke a cura del gruppo giovani oratorio.

Lunedì 9 giugno: alle 18.00 Santa Messa e alle 19.00 intrattenimento musicale di Salvatore Vacatello.

Martedì 10 giugno: ore 18 Messa Solenne presieduta da S. E. Mons. Giovanni Accolla e concelebrata insieme a tutti i Sacerdoti della Parrocchia; alle 19.30, rinfresco sul piazzale Parrocchiale; alle 21.00, esibizione Pooh Legend.

Ordinanza del sindaco

Il sindaco Federico Basile, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza urbana, ha disposto con ordinanza N. 120, di oggi, giovedì 5 giugno 2025, quanto segue: il DIVIETO di vendita, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%, nonché di bevande in lattine o contenitori di vetro (anche se di provenienza personale), e dell’uso di spray al peperoncino; il DIVIETO di detenzione, presso i singoli banchi o autonegozi, di quantitativi di GPL superiori a 75 kg, sia in uso che in deposito. Le suddette misure si applicano dalle ore 17.00 fino al termine delle iniziative, nei giorni da sabato 7 a martedì 10 giugno 2025, in un raggio di 300 metri dall’area interessata dagli eventi in programma a Contesse. Inoltre i titolari di distributori automatici di bevande h24 attivi nelle aree limitrofe dovranno disattivare la distribuzione di bevande alcoliche e di bevande in lattina o in vetro nelle giornate della manifestazione, sempre a partire dalle ore 17.00. Le bevande da asporto dovranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri monouso tramite sbicchieramento. Le bevande in bottiglie di plastica potranno essere vendute solo previa apertura e rimozione del tappo da parte dell’esercente.

Per i visitatori è previsto parcheggio gratuito all’interno del piazzale del Mercato Ortofrutticolo di Contesse, con entrata e uscita da via Marco Polo.