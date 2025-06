Messina, minore abusato in una cantina: 62enne ai domiciliari per violenza sessuale

StrettoWeb

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno dato esecuzione ad una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto messinese di 62 anni, gravemente indiziato per il reato di violenza sessuale commessa ai danni di un minore degli anni diciotto.

Le indagini sono state svolte dalla Sezione “Omicidi, Reati contro la persona e Reati sessuali” della Squadra Mobile di Messina, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, diretta dal Dott. Antonio D’Amato.

I fatti risalgono allo scorso mese di maggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori a seguito dell’escussione del minore, quest’ultimo era stato invitato dal sessantaduenne presso la sua cantina per svolgere alcuni lavori di falegnameria.

Tuttavia, durante quei lavori, l’uomo aveva chiuso a chiave la porta costringendo il giovane a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare l’indagato e di ricostruire le condotte.

Sulla scorta degli elementi indiziari raccolti dagli agenti della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto un provvedimento restrittivo al G.I.P., che ha condiviso il quadro probatorio prospettato, adottando una misura cautelare nei confronti dell’indagato.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.