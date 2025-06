Messina, Gioveni sul luogo del femminicidio di Sara Campanella: “a quando la riqualificazione promessa?”

StrettoWeb

Interrogazione di Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, al sindaco della città di Messina, Federico Basile: “a quando la riqualificazione promessa del luogo del femminicidio di Sara Campanella?”. “Sono trascorsi ormai due mesi e mezzo da quel tragico lunedì 31 marzo in cui venne consumato il brutale femminicidio dell’indimenticata studentessa Sara Campanella che sconvolse non solo la nostra città ma l’intera nazione. Sono ancora vivi in tutti noi i ricordi delle diverse manifestazioni di affetto e solidarietà rivolte alla famiglia di Sara che si sono svolte in città sia a ridosso del tragico episodio di violenza, sia nei giorni a seguire; così come tante sono state anche le proposte o le idee finalizzate a ricordare e onorare fattivamente la memoria della dolce studentessa di Misilmeri”, rimarca Gioveni.

“Fra queste, quella che emerge nella volontà di tanti cittadini e che peraltro è stata anche accennata dalla S.S. qualche giorno dopo la tragedia è senz’altro riqualificare quello che ormai è diventato una sorta di “luogo della memoria”, ossia lo spazio sul viale Gazzi in cui si è consumato l’estremo e inqualificabile atto di violenza che ha determinato la dipartita di Sara. Si tratta di un’area che anche prima di quell’infausto giorno non brillava certamente in decoro, ma che adesso necessita certamente un’attenzione maggiore (sia fisica che simbolica) da parte di codesta Amministrazione.

Ancora oggi, a distanza di due mesi e mezzo, è un luogo frequentato da chi giornalmente depone un fiore in memoria di Sara o si ferma per dedicarle un pensiero o una preghiera; ecco perché occorre rendere il sito certamente più accogliente e decoroso! Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

la S.S. Ill.ma al fine di conoscere:

1. quali azioni intende porre in essere con i competenti uffici per riqualificare e soprattutto preservare il luogo in cui Sara Campanella ha perso la vita;

2. se sia stato già avviato un iter tecnico-amministrativo per la riqualificazione e con quali caratteristiche progettuali si intende realizzarlo;

3. quanto tempo ancora occorrerà per l’avvio dei lavori e del relativo completamento”.