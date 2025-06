Messina, controlli dei carabinieri: una denuncia per spaccio, elevate diverse sanzioni

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno predisposto un servizio straordinario con controlli e pattugliamenti, effettuati anche nelle ore serali, con il fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada che mettono in pericolo automobilisti e pedoni, come la guida in stato di ubriachezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Nell’ambito dei controlli antidroga, i militari dell’Arma, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari d’iniziativa, che hanno portato al deferimento di un 41enne di Gioiosa Marea, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nel corso di una perquisizione effettuata presso il suo domicilio, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina. Inoltre, un giovane è stato altresì segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di droghe, in quanto trovato in possesso di modica quantità di cocaina detenuta per uso personale. Nel corso del servizio, nelle arterie stradali maggiormente trafficate, sono stati predisposti diversi posti di controllo alla circolazione stradale con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada, anche per violazioni che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.