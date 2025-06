Messina: in commissione discussione sui disagi idrici. Alibrandi (Amam): “stiamo lavorando con Enel per evitare i micro distacchi, basta polemiche”

StrettoWeb

E’ stata una seduta di commissione ricca di tensione a Messina a causa dei vari disservizi idrici che ha avuto la città negli ultimi giorni. “Davanti a una situazione ormai insostenibile per centinaia di famiglie messinesi, che da giorni subiscono la mancanza d’acqua nelle proprie abitazioni, ho ritenuto doveroso convocare con urgenza la IV Commissione consiliare per fare piena luce sulle responsabilità e soprattutto per conoscere quali soluzioni siano concretamente percorribili nell’immediato”. E’ quanto ha detto il consigliere comunale Rosaria Di Ciuccio, capogruppo di Forza Italia e presidente della IV Commissione consiliare. “I cittadini – prosegue Di Ciuccio – non possono essere vittime del “ping pong” istituzionale tra Amam ed E-Distribuzione, mentre interi quartieri restano a secco, anche per 48 ore consecutive, senza una comunicazione chiara e tempestiva. Vogliamo capire se davvero i disservizi sono stati causati da distacchi elettrici improvvisi o da mancanze di manutenzione. E soprattutto chiediamo se esiste un piano di emergenza efficiente per garantire la continuità del servizio idrico in situazioni critiche come questa”.

Audizione dei vertici Amam

Nel corso della Commissione sono stati auditi i vertici di Amam, con l’obiettivo di verificare cause e responsabilità della ridotta portata idrica proveniente dall’acquedotto Fiumefreddo, che ha comportato ripetuti disagi nelle zone centro-nord della città, da Sant’Agata a Gravitelli, da Torrente Trapani fino a Viale Regina Elena, Annunziata e parte di Viale Giostra.

Alibrandi: “lavoriamo per risolvere le criticità”

L’ingegnere Paolo Alibrandi, ha detto: “ci sono in generale troppe polemiche, stiamo lavorando al massimo per risolvere le criticità. Dobbiamo essere tutti amici di Amam. Non mi sono piaciute le frasi del Pd in conferenza stampa. Vorrei sottolineare che non abbiamo problemi tecnici di pompaggio, i disservizi sono stati causati dai micro distacchi dell’elettricità gestita da Enel. Propongo di fare una commissione al mese nella sede Amam, così si può vedere il lavoro che facciamo, noi non abbiamo nulla da nascondere”, conclude Alibrandi.