Messina, avviso pubblico per i centri estivi ed i servizi educativi per minori

Il Comune di Messina rende noto la pubblicazione dell’avviso relativo alla presentazione di progetti di gestione dei centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai minori, per il periodo 16 giugno – 30 settembre 2025, per la concessione di contributi ai sensi della comunicazione ANCI “Misure per favorire il benessere dei minori e per il contributo alla povertà educativa” – anno 2025. Obiettivo del bando, promosso dall’Amministrazione Comunale, è sostenere attività estive educative, ricreative e di inclusione, attraverso laboratori tematici, esperienze culturali e naturali, sport, tutoraggio scolastico e momenti di ascolto con figure professionali.

Progetti

Possono presentare progetti: associazioni di volontariato, cooperative sociali, polisportive e scuole paritarie; enti pubblici e privati con finalità educative, ricreative o culturali; e enti ecclesiastici con personalità giuridica.

Requisiti

Requisiti essenziali: possesso di sede e autorizzazioni in regola; regolarità contributiva (DURC); e conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, inclusione e igiene.

Le caratteristiche del servizio prevedono: la durata minima 3 settimane, nl periodo dal 16 giugno al 30 settembre 2025; un impegno di 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno; attività inclusive dedicate ai minori con disabilità (minori H); obbligo di copertura assicurativa e protocolli sanitari.

Il Comune erogherà contributi fino a € 40 per minori e € 50 per ogni minore H, rimborsati a consuntivo sulla base della rendicontazione e della frequenza effettiva. In caso di un numero di domande superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo verrà ripartito proporzionalmente tra i beneficiari. Le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 12.00 del 4 luglio 2025, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Messina.