A Messina l’assemblea istitutiva della Rete delle Comunità di Patrimonio “Territorio Stretto Sostenibile”

Si terrà a Messina il 30 giugno prossimo alle ore 18.00, a Casa Cariddi, (ex Poste di Faro, via Cariddi) l’assemblea istitutiva della Rete delle Comunità di Patrimonio “Territorio Stretto Sostenibile”, per la parte siciliana, a cui sono invitate ad aderire associazioni culturali, ambientaliste, forze sociali. Questa iniziativa rappresenta l’esito finale di un programma annuale d’incontri realizzati in diversi territori delle due sponde, che ha già visto, a Reggio Calabria, l’istituzione della Rete, per la parte calabrese, lo scorso 15 aprile. La rete COPATSS si propone di attivare relazioni sinergiche tra i diversi attori sociali che rappresentano nel nostro territorio le autentiche possibilità di sviluppo sostenibile in settori diversificati (recupero paesaggistico, produzioni agro-rurali eco-bio e creazioni di comunità di cibo con recupero dei terrazzamenti di versante, riqualificazione di beni storico- culturali e attivazioni di percorsi ecoturistici, energie alternative e comunità energetiche, ecc.)

S’intende fare il punto sulla recente formazione e rapida crescita di numerosi progetti e programmi, basati sulla corretta valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, che nel loro ampliarsi e consolidarsi, vanno prefigurando una rete di sviluppo sociale ed eco-paesaggistico per l’intera Area dello Stretto. La prima parte dell’incontro sarà dedicata ad interventi sulla tutela e valorizzazione del patrimonio eco-paesaggistico e culturale dello Stretto, sulla proposta di Parco ambientale nelle aree terrestri e marine protette e sul procedimento di dichiarazione Unesco di questo paesaggio unico al mondo come “Patrimonio dell’Umanità”.

Nella seconda parte i rappresentanti delle Comunità di Patrimonio e delle realtà sociali impegnate nella cura delle risorse territoriali dell’area messinese, presenteranno le loro esperienze e i progetti futuri. La rete COPATSS intende riconoscere a tali azioni e programmi la rilevanza sociale e le potenzialità economiche che troppo spesso i governanti disconoscono, per inseguire, invece, anacronistici modelli di sviluppo fallimentari, divoratori del territorio e delle sue risorse umane e naturali.