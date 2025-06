Messina: ancora disservizi idrici in città

StrettoWeb

“Anche nella giornata odierna si sono verificate nuove interruzioni non comunicate da parte di E-Distribuzione, società del gruppo Enel, che stanno interessando l’intera area di Fiumefreddo”, è quanto comunica Amam Messina. “Tali guasti coinvolgono anche l’impianto di captazione di AMAM, che è alimentato dalla rete elettrica della zona, compromettendo nuovamente la regolarità del servizio idrico alla città di Messina. L’Azienda ha tempestivamente segnalato il disservizio e, nonostante l’intervento dei tecnici di E-Distribuzione, è stato constatato che le criticità alla rete permangono. AMAM resta in costante contatto con il gestore elettrico e continuerà ad adottare ogni misura utile per contenere i disagi e tutelare il diritto all’acqua dei cittadini. In particolare, nella mattinata di oggi si sono verificati due distacchi consecutivi presso la stazione di Torrerossa“, precisa Amam.

“AMAM, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ha attivato una procedura che prevede la riduzione del pompaggio al 50% per l’intera giornata, con l’obiettivo di riallineare progressivamente il sistema e consentire la ripresa dell’impianto a pieno regime in serata. L’azienda ha chiesto a E-Distribuzione di intervenire con urgente attività manutentiva della propria rete per scongiurare ulteriori disservizi e danni agli impianti. Ancora una volta, pur in assenza di comunicazioni preventive da parte del distributore e a fronte delle ripetute interruzioni che hanno determinato disagi nell’adduzione idrica, il personale di AMAM è intervenuto con tempestività, assicurando la continuità del servizio e contenendo al massimo i disagi per l’utenza“, conclude Amam.