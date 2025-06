Messina, al via la messa in sicurezza del quartiere Rubino di Fondachelli Fantina

StrettoWeb

La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha completato il piano di messa in sicurezza nel quartiere Rubino, nel comune di Fondachelli Fantina, in provincia di Messina. Gli Uffici di piazza Ignazio Florio diretti da Sergio Tumminello hanno espletato le procedure amministrative e hanno comunicato l’aggiudicatario dell’appalto. A eseguire i lavori, dell’importo di un milione di euro, sarà la Mico srl di Mussomeli che ha praticato un ribasso pari al 31,9 per cento.

Solo pochi giorni per l’avvio del cantiere che ultimerà il consolidamento avviato negli anni Novanta e che interessa un versante distante soltanto duecento metri dal centro abitato. Quello in oggetto è il quarto lotto dopo i primi tre, che vennero ultimati tra il 1994 e il 2010, in un’area che ha la più alta classificazione di rischio. Sono peraltro ancora ben visibili i danni che i movimenti franosi hanno causato negli anni ad un serie di edifici, a infrastrutture pubbliche e ad alcune arterie viarie tra cui via Mazzini e via Libertà. Da un punto di vista tecnico si procederà con la costruzione di opere di raccolta e di canalizzazione delle acque superficiali e con la collocazione di un sistema di paratie di pali e berlinesi, tirantate e collegate alla sommità.