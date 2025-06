Messina, al Palacultura Antonello la presentazione del libro “Perché non ho detto no?”

StrettoWeb

La Biblioteca comunale “Cannizzaro” di Messina ospiterà giovedì 26 giugno, alle ore 17.30, nella Sala Rari della Biblioteca, al primo piano del Palacultura “Antonello”, la presentazione del libro di Felice Oteri “Perché non ho detto no?”, manuale pratico per imparare a dire di no senza sentirsi in colpa. Il manuale si propone di offrire strumenti pratici per acquisire la capacità di rifiutare richieste senza provare sensi di colpa e si rivolge a chi si è trovato a dire “sì” quando avrebbe voluto dire “no”, a chi ha immaginato un futuro diverso da quello che poi si è concretizzato o a chi ha soppresso i propri desideri e sogni per dedicarsi a quelli altrui. L’opera è pensata per coloro che, sentendosi non sufficientemente rispettati, desiderano acquisire maggiore consapevolezza su come evitare di essere prevaricati dagli altri e imparare a dire “no” senza sensi di colpa.

Alla presentazione interverranno l’assessore alle Politiche Culturali e al Turismo Enzo Caruso e l’autore del volume Felice Oteri. Modererà l’incontro la giornalista e direttrice di TodoModoTV Maria Tiziana Sidoti. L’evento, ad ingresso libero, si svolgerà in collaborazione con TodoModo TV.