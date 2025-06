Messina, a Briga Marina i festeggiamenti in onore di San Paolo

StrettoWeb

Disposta l’istituzione di un divieto di sosta, dalle ore 18 sino alle 23, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Nazionale a Briga Marina a Messina, nel tratto compreso tra la chiesa Parrocchiale Santi Apostoli Paolo e Nicola di Bari a Briga Marina e il numero civico 216. Il provvedimento è stato adottato in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Paolo.