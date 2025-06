Manifestazione pro-Gaza a Roma, Klaus Davi: “mi hanno rubato la bandiera israeliana”

StrettoWeb

“Due manifestanti mi hanno rubato la bandiera israeliana mentre stavo a San Giovanni: la Digos era lì e ne ha identificato uno“. È quanto dichiarato dal giornalista e mass mediologo Klaus Davi, che aveva partecipato al corteo del centrosinistra a Roma per Gaza con la bandiera arcobaleno con la stella di David e la bandiera dello Stato di Israele. Alcuni momenti di tensione si erano verificati all’inizio della manifestazione, perché il giornalista non indossava anche la bandiera palestinese.

“Sono qui in piazza – aveva detto Davi, non nuovo a iniziative destinate a far discutere – per chiedere la sconfitta di Hamas. Finché ci sarà Hamas a Gaza, l’Iran a Gaza, non avremo la pace“. Davi è stato avvicinato anche da alcune persone con la bandiera della Palestina per scattare foto insieme.

“Sono per la pace e contro la guerra – ribadiva il giornalista. – Questa bandiera è per ricordare che in Israele c’è una grande democrazia e c’è un’opposizione. Netanyahu è un premier eletto democraticamente, ma resta al governo anche grazie alla guerra”.