Messina, “Masè x Giovi – Distillazione Live” cambia data causa maltempo

A causa delle avverse condizioni meteo, l’attesissimo evento MASÈ x GIOVI – Distillazione Live, inizialmente previsto per venerdì 20 giugno, è stato rinviato a domenica 22 giugno, sempre a partire dalle ore 20:00. La location rimane invariata: lo splendido Masè, pronto a trasformarsi ancora una volta in un palcoscenico d’eccellenza per un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

Organizzato in collaborazione con la Distilleria Giovi, una delle realtà più raffinate del panorama artigianale italiano, l’evento rappresenta un connubio perfetto tra sapori, musica e atmosfera magica al calar del sole. Il pubblico potrà assistere dal vivo a una distillazione speciale, le cui caratteristiche verranno svelate nel corso della serata, in un viaggio affascinante tra cultura del gusto e arte della narrazione.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, una nuova colonna sonora d’eccezione: domenica sera, infatti, ad accompagnare la distillazione sarà la band Velvet Rainbow, pronta a creare un’atmosfera avvolgente ed emozionante con la propria musica live.

La serata sarà condotta dal giornalista e presentatore Giovanni Remigare, che insieme a Giuseppe La Fauci, mastro distillatore Giovi/Santa Spina, guiderà il pubblico attraverso parole, profumi e vibrazioni. Previsto anche un buffet selezionato accompagnato da cocktail premium, per un momento di raffinata convivialità.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Non perdere l’occasione di vivere una serata unica in una cornice mozzafiato: domenica 22 giugno, lasciati sorprendere da MASÈ x GIOVI – Distillazione Live. Un tramonto, un distillato, e musica che accarezza l’anima.