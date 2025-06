Dall’annuncio misterioso a luogo, data e ora: ecco dove e quando canterà Carl Brave a Catanzaro. Live gratuito

StrettoWeb

Un annuncio misterioso, ma quasi subito svelato. A qualche giorno dal post social del Comune di Catanzaro, è arrivata l’ufficialità su luogo, data e ora del live di Carl Brave nella città calabrese. Sempre come riferisce il Comune, il concerto si terrà domani, giovedì 26 giugno, alle ore 20, presso Terrazza Saliceti. “Finalmente è ufficiale: giovedì 26 giugno 2025, ore 20.00, Carl Brave si esibirà a Terrazza Saliceti (lungomare)!”, si legge. “Un live gratuito, fuori dagli schemi, per presentare il nuovo disco insieme al progetto Openstage. Un concerto annunciato all’improvviso, come ogni tappa del suo tour in tutta Italia. Nessuna prevendita, nessuna barriera: solo musica, libertà e una vista mozzafiato su Catanzaro”.